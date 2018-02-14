Сэм Рокуэлл: «Вспомните Гитлера — он был неудачником»

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В отеле Beverly Hilton, что в Беверли-Хиллс, состоялся традиционный ланч в честь номинантов на премию «Оскар». Сэм Рокуэлл получил номинацию за роль в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

В нашумевшей картине «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Рокуэллу досталась роль психопата-полицейского. Сэму то и дело достаются роли не совсем адекватных персонажей. Он хорошо изучил такой тип людей. Готовясь к роли идиота и расиста, он съездил в штат Миссури и познакомился с людьми, которые когда-то ненавидели афроамериканцев.

В глубине души он недолюбливал самого себя.

— Да, в Миссури я встретился с бывшими «белыми американцами», когда-то занимавшимися экстремистской деятельностью, — рассказывал 49-летний актер в одном из интервью. — Один из них объяснил мне, что его агрессия была связана не столько с ненавистью к афроамериканцам, сколько с тем, что в глубине души он недолюбливал самого себя. Вспомните Гитлера — он был неудачником, несчастным и непризнанным художником. Все это впоследствии вылилось в фашизм. У всех бывают тяжелые дни, но, когда из них состоит каждый год твоей жизни с самого детства, можно стать приверженцем крайних взглядов.