Анна Калашникова: «Нет сил и желания обсуждать эту тему»
Актриса Анна Калашникова на презентации клипа Дианы Ди, Москва, 27 июля 2017.
На днях в московском «Синематограф бар» состоялась презентация клипа Дианы Ди на песню «Ныряй». На мероприятии побывали друзья начинающей певицы: Анна Калашникова, Женя Малахова, Влад Топалов, Алеся Кафельникова и многие другие.
В конце мая Калашникова объявила, что ждет ребенка от нового возлюбленного. Вскоре ее поклонники заметили, что время идет, а фигура красавицы не меняется. На новых фотографиях в ее Инстаграме Анна демонстрирует идеально плоский живот. А ведь сейчас актриса должна находиться на пятом месяце беременности. На днях Калашникова призналась корреспонденту журнала «СтарХит», что потеряла ребенка.
— У меня нет сил и желания обсуждать эту тему. Больно, — сказала 33-летняя Анна.
Сейчас актриса, как всегда, ежедневно публикует в Инстаграм новые эффектные фотографии с текстами о любви и хорошем настроении. Разве что иногда по ее тону становится понятно, что она устала.
Как же хочется в отпуск...
«Как же хочется в отпуск... — Написала Калашникова недавно. — Дорогие, а какая страна произвела на вас наибольшее впечатление? Куда бы хотели слетать?»
Напомним, что у Анны уже есть двухлетний сын Данил от предыдущих отношений.
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Обсуждение 4
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ИннаПренеприятнейшая, конечно, особа, но на самом деле актриса. Кинопоиск в помощь
03.08.17 13:52
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Где играет эта "актриса" , кроме постельных сцен ? Клео , ну это уже даже не желтизной попахивает... ps На фото мадама с Ленинградки конца 90-х.
03.08.17 11:08
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Micha PiterВот интересно, от чего именно она устала - от безделья ?:)))
03.08.17 09:17