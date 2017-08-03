Анна Калашникова: «Нет сил и желания обсуждать эту тему»

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На днях в московском «Синематограф бар» состоялась презентация клипа Дианы Ди на песню «Ныряй». На мероприятии побывали друзья начинающей певицы: Анна Калашникова, Женя Малахова, Влад Топалов, Алеся Кафельникова и многие другие.

В конце мая Калашникова объявила, что ждет ребенка от нового возлюбленного. Вскоре ее поклонники заметили, что время идет, а фигура красавицы не меняется. На новых фотографиях в ее Инстаграме Анна демонстрирует идеально плоский живот. А ведь сейчас актриса должна находиться на пятом месяце беременности. На днях Калашникова призналась корреспонденту журнала «СтарХит», что потеряла ребенка.

— У меня нет сил и желания обсуждать эту тему. Больно, — сказала 33-летняя Анна.

Сейчас актриса, как всегда, ежедневно публикует в Инстаграм новые эффектные фотографии с текстами о любви и хорошем настроении. Разве что иногда по ее тону становится понятно, что она устала.

Как же хочется в отпуск...

«Как же хочется в отпуск... — Написала Калашникова недавно. — Дорогие, а какая страна произвела на вас наибольшее впечатление? Куда бы хотели слетать?»

Напомним, что у Анны уже есть двухлетний сын Данил от предыдущих отношений.