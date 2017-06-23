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Эмма Уотсон: «Речь не о борьбе женщин с мужчинами»

Актриса Эмма Уотсон (Emma Watson) на премьере фильма «Сфера», Париж, Франция, 21 июня 2017.

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Эмма Уотсон: «Речь не о борьбе женщин с мужчинами»
Фото: GlobalLookPress
 

Премьера фильма «Сфера» прошла в Париже на днях. Главную роль играет Эмма Уотсон. Ее персонаж, Мэй устраивается на работу в глобальную интернет-компанию «Сфера». Вскоре Мэй узнает о корпорации пугающую правду. 

В последнее время Эмма активно борется за права женщин. Она даже собиралась сделать перерыв в карьере, чтобы почитать о феминизме. Недавно в интервью для журнала «7 Дней» ее спросили, зачем ей, состоятельной и успешной, эта борьба. 

— Я знаю, тех, кто рискует об этом открыто говорить, называют «дивами», трудными и вредными представительницами шоу-бизнеса, — ответила 27-летняя Уотсон. — Как Дженнифер Лоуренс, например. Но меня это не волнует. Называйте как хотите. Никому и нигде не платят одинаково. Будь то плантация в Африке, брокерская контора на Уолл-стрит или Голливуд. На примере Голливуда проще поднимать эту проблему. Знаете, я убедилась, что мужчины, если им все правильно объяснить, перестают шарахаться от слова «феминизм». Когда осознают, что речь идет не о борьбе женщин с мужчинами, а об общих проблемах, правах всех — в том числе мужчин! Пол тут ни при чем.

Эмма призналась, что всемирная слава не стала для нее защитой от мужского хамства:

Я сотни раз удостаивалась откровенных хамских жестов типа похлопывания по заднице.

— Женщины хотят быть женщинами, и вовсе ни к чему им ненавидеть мужчин. Всего лишь хотят, чтобы с ними обращались несколько иначе, чем было принято и по-прежнему, увы, принято в нашем мире. Забавно, практически все думают, что моя слава оберегала меня, скажем так, от небрежного отношения и поведения мужчин. А вот и нет! Я сотни раз удостаивалась откровенных хамских жестов типа похлопывания по заднице, находясь среди весьма уважаемых членов общества! Уж не говоря о жутком страхе, который преследует меня до сих пор, если решаюсь выйти одна за хлебом!

 
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0 Не нравится 2 Нравится 23.06.2017 Теги: Эмма Уотсон

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