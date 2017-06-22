Юлия Барановская: «Я быстро выйду замуж»

Вечеринка Golden Summer Party прошла в ресторане Royal Bar на днях. Юлия Барановская пришла на мероприятие со старшим сыном Артемом.

Недавно в интервью журналу «7 Дней» телеведущая призналась, что планирует выйти замуж и родить четвертого ребенка. «В моей жизни очень-очень скоро произойдут серьезные перемены. Это абсолютно точно», — сказала Барановская. Правда, она не стала раскрывать подробностей.

Я рожу четвертого ребенка.

— Все, что я сейчас могу вам сказать: у меня есть предчувствие, что в скором времени в моей жизни появится любимый человек, я быстро выйду замуж, обязательно будет белое платье, и я рожу четвертого ребенка. А еще я уверена, что моим мужем станет человек непубличный, — добавила Юлия, которой сейчас 32 года.

Напомним, что Барановская — бывшая фактическая жена футболиста Андрея Аршавина. Они жили вместе с 2004 по 2013 годы. У пары есть трое детей, которые сейчас живут с Юлией.