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Юлия Барановская: «Я быстро выйду замуж»

Телеведущая Юлия Барановская с сыном на вечеринке Golden Summer Party, Москва, 19 июня.

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Юлия Барановская: «Я быстро выйду замуж»
Фото: Пресс-служба

Вечеринка Golden Summer Party прошла в ресторане Royal Bar на днях. Юлия Барановская пришла на мероприятие со старшим сыном Артемом. 

Недавно в интервью журналу «7 Дней» телеведущая призналась, что планирует выйти замуж и родить четвертого ребенка. «В моей жизни очень-очень скоро произойдут серьезные перемены. Это абсолютно точно», — сказала Барановская. Правда, она не стала раскрывать подробностей. 

Я рожу четвертого ребенка.

— Все, что я сейчас могу вам сказать: у меня есть предчувствие, что в скором времени в моей жизни появится любимый человек, я быстро выйду замуж, обязательно будет белое платье, и я рожу четвертого ребенка. А еще я уверена, что моим мужем станет человек непубличный, — добавила Юлия, которой сейчас 32 года.

Напомним, что Барановская — бывшая фактическая жена футболиста Андрея Аршавина. Они жили вместе с 2004 по 2013 годы. У пары есть трое детей, которые сейчас живут с Юлией. 

 

 
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1 Не нравится 0 Нравится 22.06.2017 Теги: Юлия Барановская

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