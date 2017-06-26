Алена Водонаева: «Я бы хотела родить дочь»

Фото: GlobalLookPress

Журнал Moda Topical вручил свои премии «Мама года» в Смоленском пассаже. Одну из премий получила звезда шоу «Дом-2» Алена Водонаева, мама шестилетнего сына Богдана.

У моего сына есть четкий распорядок, режим.

— Считаю, что ребенок не должен воспринимать родителей как друзей, — сказала на мероприятии 34-летняя Водонаева. — Он должен понимать, что они — старше, мудрее. Тогда будет и уважать, и прислушиваться. У моего сына есть четкий распорядок, режим. Это стимулирует. Я бы очень хотела родить еще и дочь, чтобы у моего сына была сестра.

Богдан появился на свет, когда Алена была замужем за бизнесменом Алексеем Малакеевым. С тех пор звезде приписывали романы с петербургским тусовщиком Славой Пантеровым, владельцем агентства недвижимости Юрием Анде, татуировщиком Антоном Коротковым, гонщиком Артемом Маркеловым. Сейчас ходят слухи о ее связи с музыкантом Алексеем Косинусом.