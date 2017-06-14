Ксения Собчак: «И выпить, и закусить, и хорошее кино»
Ксения Собчак и Максим Виторган на вечеринке в рамках «Кинотавра», Сочи, 12 июня 2017.
Вечеринка Surprise Party прошла на пляже отеля «Жемчужина» в рамках фестиваля «Кинотавр». Ксения Собчак появилась на мероприятии с супругом Максимом Виторганом. Их семимесячный сын Платон сейчас в Сочи вместе с родителями.
В последнее время Ксения регулярно постит фотографии с «Кинотавра» в своем Instagram. 35-летняя телеведущая в восторге от кинофестиваля в этом году.
«Кинотавр» какой-то очень родной фестиваль.
«Много чего происходит в летней Москве и за ее пределами хорошего и интересного, — написала Собчак на днях. — Но «Кинотавр» какой-то очень родной фестиваль. И выпить, и закусить, и хорошее (временами) кино, и главное — самые разные приятные люди. Ну где еще под одним тентом могут собраться Роман Аркадьевич, Федор Сергеевич (Абрамович и Бондарчук — прим. ред.), Александр Молочников и Чаруша с Пересильд? И вот это странное, лузерское ощущение, когда ты уходишь после всех фильмов, обсуждений и выпиваний в час ночи, и все равно уходишь первым из компании!!! Ну а болеть я буду за фильм Резо, и верю в его победу».
Ранее Ксения с восторгом отозвалась о новом фильме Резо Гигинеишвили «Заложники».
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Обсуждение 4
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ПрелестьЧо то этот кошмарный Виторгар стал интенсивно позировать. :-D
14.06.17 04:26
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НочТа ладно! Ксюша сделала из него красавчика. Наконец-то он стал похож на своего сексуального красавца отца.
14.06.17 08:09
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50/50вылепила из оладуха человека))) и роли появились помимо десятого плана в двух фильмах) и работа ведущего) ой, как бы не сбёг от головокружения)
14.06.17 09:26
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Красавчика ? ЭТО-красавчик ?))) Ну не знаю... ну очень относительный красавчик. И сексуальности ноль , и штаны на коленках вытянутые))) На отца чертами похож , а всё равно не отец , нет. Вот ведь парадокс - порода не передалась по наследству.
14.06.17 10:04
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