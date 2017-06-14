Ксения Собчак: «И выпить, и закусить, и хорошее кино»

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Вечеринка Surprise Party прошла на пляже отеля «Жемчужина» в рамках фестиваля «Кинотавр». Ксения Собчак появилась на мероприятии с супругом Максимом Виторганом. Их семимесячный сын Платон сейчас в Сочи вместе с родителями.

В последнее время Ксения регулярно постит фотографии с «Кинотавра» в своем Instagram. 35-летняя телеведущая в восторге от кинофестиваля в этом году.

«Кинотавр» какой-то очень родной фестиваль.

«Много чего происходит в летней Москве и за ее пределами хорошего и интересного, — написала Собчак на днях. — Но «Кинотавр» какой-то очень родной фестиваль. И выпить, и закусить, и хорошее (временами) кино, и главное — самые разные приятные люди. Ну где еще под одним тентом могут собраться Роман Аркадьевич, Федор Сергеевич (Абрамович и Бондарчук — прим. ред.), Александр Молочников и Чаруша с Пересильд? И вот это странное, лузерское ощущение, когда ты уходишь после всех фильмов, обсуждений и выпиваний в час ночи, и все равно уходишь первым из компании!!! Ну а болеть я буду за фильм Резо, и верю в его победу».

Ранее Ксения с восторгом отозвалась о новом фильме Резо Гигинеишвили «Заложники».