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Ксения Собчак: «И выпить, и закусить, и хорошее кино»

Ксения Собчак и Максим Виторган на вечеринке в рамках «Кинотавра», Сочи, 12 июня 2017.

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Ксения Собчак: «И выпить, и закусить, и хорошее кино»
Фото: Пресс-служба
 

Вечеринка Surprise Party прошла на пляже отеля «Жемчужина» в рамках фестиваля «Кинотавр». Ксения Собчак появилась на мероприятии с супругом Максимом Виторганом. Их семимесячный сын Платон сейчас в Сочи вместе с родителями. 

В последнее время Ксения регулярно постит фотографии с «Кинотавра» в своем Instagram. 35-летняя телеведущая в восторге от кинофестиваля в этом году.  

«Кинотавр» какой-то очень родной фестиваль.

«Много чего происходит в летней Москве и за ее пределами хорошего и интересного, — написала Собчак на днях. — Но «Кинотавр» какой-то очень родной фестиваль. И выпить, и закусить, и хорошее (временами) кино, и главное — самые разные приятные люди. Ну где еще под одним тентом могут собраться Роман Аркадьевич, Федор Сергеевич (Абрамович и Бондарчук — прим. ред.), Александр Молочников и Чаруша с Пересильд? И вот это странное, лузерское ощущение, когда ты уходишь после всех фильмов, обсуждений и выпиваний в час ночи, и все равно уходишь первым из компании!!! Ну а болеть я буду за фильм Резо, и верю в его победу».

Ранее Ксения с восторгом отозвалась о новом фильме Резо Гигинеишвили «Заложники». 

 
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1 Не нравится 0 Нравится 14.06.2017 Теги: Ксения Собчак Максим Виторган

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