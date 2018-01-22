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Бари Алибасов: «К Владимиру Политову выстраивались очереди»

Продюсер Бари Алибасов на выставке фотографий Дугласа Кирканда (Douglas Kirkland), Москва, 17 января 2018.

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Бари Алибасов: «К Владимиру Политову выстраивались очереди»
Фото: Пресс-служба

На вечере в честь открытия выставки Дугласа Киркланда в Центре фотографии им. братьев Люмьер Бари Алибасов был поражен мастерством фотографа. «Это уникальные фотографии, и речь не только о технике, говорил продюсер группы «На-На» журналистам. А, видимо, у настоящих художников такое бывает мгновение: возникла мысль и "щелк"».

Недавно в интервью журналу Dni.ru Алибасов поделился шокирующими фактами о прошлом группы «На-На». Оказывается, оргии для участников группы были в порядке вещей.

Всегда в номерах толпились поклонницы.

— Задача, которую я перед ними поставил, была не только музыкальная. Им надлежало опылять всю территорию Советского Союза — от Петропавловска-Камчатского до Бреста, — рассказывал 70-летний музыкант. — Я сам свидетель того, как к Владимиру Политову выстраивались по 50-60 девиц. Помню эту очередь перед домом в Мерзляковском переулке... Дежурили круглосуточно. Вова выходил, показывал пальцем и говорил: «Ты, ты и ты!» И девицы шли за ним. Часто утехи проходили под моим наблюдением. Правда, свечку я не держал, ибо сам был занят парочкой девиц. Да и на гастролях всегда в номерах толпились поклонницы — я это только приветствовал.

 
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1 Не нравится 0 Нравится 22.01.2018 Теги: бари алибасов

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