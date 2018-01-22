Бари Алибасов: «К Владимиру Политову выстраивались очереди»

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На вечере в честь открытия выставки Дугласа Киркланда в Центре фотографии им. братьев Люмьер Бари Алибасов был поражен мастерством фотографа. «Это уникальные фотографии, и речь не только о технике, — говорил продюсер группы «На-На» журналистам. — А, видимо, у настоящих художников такое бывает — мгновение: возникла мысль и "щелк"».

Недавно в интервью журналу Dni.ru Алибасов поделился шокирующими фактами о прошлом группы «На-На». Оказывается, оргии для участников группы были в порядке вещей.

Всегда в номерах толпились поклонницы.

— Задача, которую я перед ними поставил, была не только музыкальная. Им надлежало опылять всю территорию Советского Союза — от Петропавловска-Камчатского до Бреста, — рассказывал 70-летний музыкант. — Я сам свидетель того, как к Владимиру Политову выстраивались по 50-60 девиц. Помню эту очередь перед домом в Мерзляковском переулке... Дежурили круглосуточно. Вова выходил, показывал пальцем и говорил: «Ты, ты и ты!» И девицы шли за ним. Часто утехи проходили под моим наблюдением. Правда, свечку я не держал, ибо сам был занят парочкой девиц. Да и на гастролях всегда в номерах толпились поклонницы — я это только приветствовал.