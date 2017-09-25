Анна Винтур: «Нет ничего особенного в сильных женщинах»

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Помимо главного редактора американского издания журнала Vogue Анны Винтур на благотворительном вечере amfAR побывали Алессандра Амбросио (Alessandra Ambrosio), Хейли Болдуин (Hailey Baldwin), Каролина Куркова (Karolina Kurkova) и многие другие.

У Винтур репутация железной леди. А некоторые считают ее настоящей стервой. В одном из интервью Анну спросили напрямик: «Вы стерва?».

— Многие люди работают со мной вот уже 15-20 лет, — ответила звезда, которой сейчас 67 лет. — Если я, действительно, такая уж стерва, они тогда, должно быть, мазохисты.

По словам Анны, глупо обсуждать «сильных женщин» как некое необычное явление: ведь люди бывают сильными или слабыми вне зависимости от пола:

Я никогда не слышала, чтобы мужчин обсуждали в том же ключе.

— Нет ничего особенного в сильных женщинах, — говорит Винтур. — Нередко бытуют стереотипы о женщинах. Я никогда не слышала, чтобы мужчин обсуждали в том же ключе. Это скорее сексистский стереотип, чем отношение к властным людям.