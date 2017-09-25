Анна Винтур: «Нет ничего особенного в сильных женщинах»
Редактор Vogue Анна Винтур (Anna Wintour) на приеме amfAR, Милан, Италия, 21 сентября 2017.
Помимо главного редактора американского издания журнала Vogue Анны Винтур на благотворительном вечере amfAR побывали Алессандра Амбросио (Alessandra Ambrosio), Хейли Болдуин (Hailey Baldwin), Каролина Куркова (Karolina Kurkova) и многие другие.
У Винтур репутация железной леди. А некоторые считают ее настоящей стервой. В одном из интервью Анну спросили напрямик: «Вы стерва?».
— Многие люди работают со мной вот уже 15-20 лет, — ответила звезда, которой сейчас 67 лет. — Если я, действительно, такая уж стерва, они тогда, должно быть, мазохисты.
По словам Анны, глупо обсуждать «сильных женщин» как некое необычное явление: ведь люди бывают сильными или слабыми вне зависимости от пола:
Я никогда не слышала, чтобы мужчин обсуждали в том же ключе.
— Нет ничего особенного в сильных женщинах, — говорит Винтур. — Нередко бытуют стереотипы о женщинах. Я никогда не слышала, чтобы мужчин обсуждали в том же ключе. Это скорее сексистский стереотип, чем отношение к властным людям.