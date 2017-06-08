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Коко Роша: «Надо хвалить девочек за уверенность»

Модель Коко Роша (Coco Rocha) на благотворительном вечере, Нью-Джерси, США, 3 июня 2017.

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Коко Роша: «Надо хвалить девочек за уверенность»
Фото: GlobalLookPress
 

На благотворительных соревнованиях по поло канадская супермодель Коко Роша появилась в маленьком черном платье необычного кроя.

Недавно в интервью для газеты Huffington Post Canada Роша рассказала о том, как она воспитывает свою двухлетнюю дочку Айони (Iony). Малышка уже принимала участие в рекламных кампаниях, а у ее аккаунта в Инстаграм 57 тысяч подписчиков. Коко хотела бы, чтобы девочка выросла уверенной в себе и умной.

Нужно говорить «Ты умно поступила!»

— Я много думаю о выборе слов, — сказала 28-летняя красавица. — Когда-то для людей было очень важно, чтобы девочки знали, что они хорошенькие, красивые, милые, очаровательные… И сейчас тоже хорошо так говорить, отлично, если девочки знают такое о себе. Но также нужно говорить «Ты умно поступила!», «Какая ты у нас уверенная в себе!», «Смотри, как отлично ты умеешь общаться!». Мальчики могут быть сильными, мужественными и красивыми, но нужно говорить им, какие они умные и какие добрые по отношению к сестрам, мама и отцам.  

 
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0 Не нравится 0 Нравится 08.06.2017 Теги: Коко Роша

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