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Клаудия Шиффер: «Нам хотелось все комментировать»

Модель Клаудия Шиффер (Claudia Schiffer) на фотовыставке, Берлин, Германия, 16 ноября 2017.

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Клаудия Шиффер: «Нам хотелось все комментировать»
Фото: GlobalLookPress

Выставка, посвященная карьере Клаудии Шиффер, открылась в берлинской галерее CWC на днях. Знаменитая немка посетила открытие в черном брючном костюме.

В этом году Шиффер отмечает тридцатилетие модельной карьеры. В честь этого юбилея она выпустила автобиографию Claudia Schiffer by Schiffer. Клаудия порассуждала о том, как изменилась жизнь моделей за последние десятилетия, в одном из интервью накануне выхода книги: 

Уверена, что фотографы и дизайнеры были бы не против, если бы мы помолчали. 

— Современные модели имеет мало общего с супермоделью 1980-х, — поделилась наблюдениями 47-летняя красавица. — Им приходится очень много работать, если сравнивать с нами. У нас всегда было преимущество говорить вслух обо всем: «Нет, это я не надену. Можно мне другое платье? Я не хочу надевать туфли и принимать такую позу». Уверена, что фотографы и дизайнеры были бы не против, если бы мы помолчали. Но нам хотелось все комментировать.

 

 
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0 Не нравится 0 Нравится 21.11.2017 Теги: Клаудия Шиффер

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