Клаудия Шиффер: «Нам хотелось все комментировать»

Фото: GlobalLookPress

Выставка, посвященная карьере Клаудии Шиффер, открылась в берлинской галерее CWC на днях. Знаменитая немка посетила открытие в черном брючном костюме.

В этом году Шиффер отмечает тридцатилетие модельной карьеры. В честь этого юбилея она выпустила автобиографию Claudia Schiffer by Schiffer. Клаудия порассуждала о том, как изменилась жизнь моделей за последние десятилетия, в одном из интервью накануне выхода книги:

Уверена, что фотографы и дизайнеры были бы не против, если бы мы помолчали.

— Современные модели имеет мало общего с супермоделью 1980-х, — поделилась наблюдениями 47-летняя красавица. — Им приходится очень много работать, если сравнивать с нами. У нас всегда было преимущество говорить вслух обо всем: «Нет, это я не надену. Можно мне другое платье? Я не хочу надевать туфли и принимать такую позу». Уверена, что фотографы и дизайнеры были бы не против, если бы мы помолчали. Но нам хотелось все комментировать.