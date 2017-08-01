Эшли Грэм: «Иногда думаю, что я самая толстая на свете»

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На днях папарацци застали знаменитую plus-size модель Эшли Грэм, когда она шла к телестанции AOL Build, чтобы принять участие в телешоу.

Эшли не стесняется фотографироваться без одежды. Многие называют ее самой красивой из моделей plus-size. Недавно в интервью журналу People девушка призналась, что не смотря на все ее достижения, у нее было много проблем из-за лишнего веса.

Парни бросали меня, потому что боялись, что в будущем я стану слишком толстой.

— Со стороны может показаться, что я очень уверенная в себе, — сказала 29-летняя Эшли. — Но так было не всегда. Мне давали огромное количество обидных прозвищ. Парни бросали меня, потому что боялись, что в будущем я стану слишком толстой.

По словам модели, у нее не получается быть довольной своей внешностью:

— Иногда я думаю, что я самая толстая женщина на свете, — призналась Грэм. — Затем я подхожу к зеркалу и говорю себе: «Ты смелая, ты невероятная и ты красивая». То же самое я говорю своим бедрам и целлюлиту.