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Синди Кроуфорд: «Не надо говорить мне, что я постарела»

Модель Синди Кроуфорд (Cindy Crawford) на промо-мероприятии в Венеции, Италия, 15 июня 2017.

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Синди Кроуфорд: «Не надо говорить мне, что я постарела»
Фото: GlobalLookPress
 

Модель Синди Кроуфорд в очередной раз побывала в Венеции, где приняла участие в промо-акциях бренда Acqua Minerale. Также Синди стала гостьей телешоу Алессандро Каттелана (Alessandro Cattelan).

Недавно в интервью американскому журналу NewBeauty Синди пожаловалась на людей, которые бесконечно пишут ей в социальных сетях, что она постарела. 

— Я не нуждаюсь в том, чтобы каждый написал мне в Инстаграм комментарий, что я уже не та, что 20 лет назад. Я сама это знаю, — сказала модель, которой сейчас 51 год. 

По словам Синди, возраст готовит много сюрпризов для каждой из нас. 

«Если вам нет 35, наденьте бикини и не снимайте».

— Мне нравится книга Норы Эфрон «Моя шея ужасна, и другие мысли о том, что значит быть женщиной», — рассказывала Кроуфорд. — Обожаю ее: «Если вам нет 35, наденьте бикини и не снимайте». Независимо от того, что вы думали о своем теле, когда вам было 30, в 50 вы будете думать: «Ох, если бы я только не была так строга к себе тогда». 50-летняя Синди хотела бы иметь шанс посоветовать 30-летней Синди не быть такой требовательной по отношению к самой себе. И, вероятно, 75-летняя Синди смогла бы сказать то же самое мне сегодняшней.

 
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1 Не нравится 3 Нравится 21.06.2017 Теги: Синди Кроуфорд

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