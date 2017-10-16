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Чулпан Хаматова: «Радовалась, если дети произносили "блин"!»

Актриса Чулпан Хаматова на пресс-конференции фестиваля «Тerrioriя», 10 октября 2017.

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Чулпан Хаматова: «Радовалась, если дети произносили "блин"!»
Фото: GlobalLookPress

Международный фестиваль современного искусства «Тerrioriя» открылся в Москве на днях. Чулпан Хаматова арт-директор этого мероприятия. Также на пресс-конференции побывали руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский, художественный руководитель фестиваля Евгений Миронов и многие другие. 

У Чулпан растут три дочери. Чтобы отучить девочек употреблять «сорные» слова, одно время актриса требовала, чтобы за каждое слово «блин» дети писали сочинение.

Было время, когда я и сама писала, если нарушала правила.

— Эта мера уже не работает, увы! — Призналась недавно 42-летняя Хаматова в интервью для Tele.ru. — А было время, когда я и сама писала, если нарушала правила. Сочинения мы писать перестали, но, в принципе, года два-три назад это действовало… Я даже радовалась, если девочки произносили «блин»! Советовала им: «Почаще говорите — будете у меня такие умные!» (Смеется.) Сейчас происходит примерно так: «Мама, блин… Ой, извини за «блин», но все-таки, блин…» Видимо, порой не хватает каких-то эмоцио­нально окрашенных слов, способных передать чувства в полном объеме. Но Арина, Ася и Ия точно знают, что произносить подобное некрасиво.

 
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0 Не нравится 1 Нравится 16.10.2017 Теги: Чулпан Хаматова

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