Андрей Григорьев­-Апполонов: «Отдам за детей жизнь»

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Андрей Григорьев-Апполонов появился на дне рождения караоке-клуба Royal Arbat с супругой Мариной. «Иванушки International» не только веселились, но и работали в этот вечер: они спели один из своих хитов со сцены.

У «рыжего Иванушки» растут двое сыновей: 13-летний Иван и 9-летний Артемий. Недавно в интервью журналу Wday.ru певец признался, что он не идеальный отец: в основном детьми занимается мать.

Конечно, они понимают, что папа — известный человек.

— Образцовым папашей я себя назвать не могу, — сказал Григорьев-Апполонов, которому сейчас 46 лет. — Но я так сильно люблю своих детей, что, не задумываясь, отдам за них жизнь. И мне кажется, они меня так же любят и знают, что если отец занят, значит, на то есть важные причины. Если есть свободное время, я полежу, посмотрю сериальчик какой-нибудь или кино. А если мое свободное время совпадает со свободным временем детей, можем куда-нибудь сходить. Вместе с мальчишками нас приглашают на фестивали, открытия и выставки. Но беда в том, что они на таких мероприятиях не видят отца. Как только я прихожу, сразу начинается фотосессия. Дети в это время спокойно стоят в сторонке. Конечно, они понимают, что папа — известный человек. А сами, наверное, вздыхают и думают: «Как же этот папа задолбал! Когда уже можно будет спокойно куда-нибудь сходить?»