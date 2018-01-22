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Анна Калашникова: «Я его простила»

Актриса Анна Калашникова на выставке фотографий Дугласа Кирканда (Douglas Kirkland), Москва, 17 января 2018.

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Анна Калашникова: «Я его простила»
Фото: Пресс-служба

На днях Анна Калашникова, Бари Алибасов, Алена Свиридова и Егор Дружинин посетили открытие выставки Дугласа Киркланда в Центре фотографии им. братьев Люмьер. 

Недавно в интервью журналу Wday.ru Калашникова рассказала о том, как развиваются ее отношения с Прохором Шаляпиным. Напомним, что когда-то певец ушел к Анне от своей супруги Ларисы Копенкиной. Вскоре у Калашниковой родился сын. Но ДНК-тест показал, что отец ребенка – не Прохор. Пара распалась. 

Я предупреждала его обо всем еще до начала наших отношений.

— Мы общаемся, у нас все неплохо, — говорит 33-летняя Калашникова. — Хотя некрасивая история с ДНК-тестом была подстроена Прохором, я его не обманывала, он с самого начала все знал. Я предупреждала его обо всем еще до начала наших отношений. И он на все согласился. А потом вдруг решил переиграть ситуацию на глазах у всей страны. Это неприятно, но что я могла сделать? Остался осадок в душе... Но я его простила и ценю все хорошее, что с ним связано. Сейчас мы дружим. Вообще, когда выключаются камеры, артисты куда дружелюбнее. А Прохор молодец, что умудрился и со мной, и с Ларисой Копенкиной остаться хорошими друзьями. Он вот только вернулся – ездил с Ларой отдыхать, принимали грязевые ванны. Теперь у него вроде как новая девушка. 

 
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0 Не нравится 0 Нравится 22.01.2018 Теги: Анна Калашникова

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