Анна Калашникова: «Я его простила»

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На днях Анна Калашникова, Бари Алибасов, Алена Свиридова и Егор Дружинин посетили открытие выставки Дугласа Киркланда в Центре фотографии им. братьев Люмьер.

Недавно в интервью журналу Wday.ru Калашникова рассказала о том, как развиваются ее отношения с Прохором Шаляпиным. Напомним, что когда-то певец ушел к Анне от своей супруги Ларисы Копенкиной. Вскоре у Калашниковой родился сын. Но ДНК-тест показал, что отец ребенка – не Прохор. Пара распалась.

Я предупреждала его обо всем еще до начала наших отношений.

— Мы общаемся, у нас все неплохо, — говорит 33-летняя Калашникова. — Хотя некрасивая история с ДНК-тестом была подстроена Прохором, я его не обманывала, он с самого начала все знал. Я предупреждала его обо всем еще до начала наших отношений. И он на все согласился. А потом вдруг решил переиграть ситуацию на глазах у всей страны. Это неприятно, но что я могла сделать? Остался осадок в душе... Но я его простила и ценю все хорошее, что с ним связано. Сейчас мы дружим. Вообще, когда выключаются камеры, артисты куда дружелюбнее. А Прохор молодец, что умудрился и со мной, и с Ларисой Копенкиной остаться хорошими друзьями. Он вот только вернулся – ездил с Ларой отдыхать, принимали грязевые ванны. Теперь у него вроде как новая девушка.