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Эми Шумер: «Я чувствую себя сильной, опасной и смелой»

Актриса Эми Шумер (Amy Schumer) на съемках фильма, Нью-Йорк, США, 27 июля 2017.

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Эми Шумер: «Я чувствую себя сильной, опасной и смелой»
Фото: GlobalLookPress
 

Знаменитая комедийная актриса Эми Шумер сейчас занята на съемках фильма «Чувствую себя хорошенькой». По сюжету, однажды героиня Эми, самая обычная женщина, просыпается с ощущением, что она самая красивая и талантливая в мире. С этого момента ее жизнь изменяется. 

Эми — самая знаменитая американская стендап-комедиантка. В прошлом году она стала первой женщиной, которая вошла в список «10 самых высокооплачиваемых комиков». Эми часто высмеивает мужские взгляды на секс и отношения, не стесняется с юмором рассказывать о тех проблемах, которыми обычно женщины делятся между собой. Из-за этого у нее появилось множество недоброжелателей, которые делают все, чтобы занижать рейтинги ее фильмов и шоу.

Они привлекают больше интереса к моей работе.

— Я первая женщина-комик, которая собирает арены зрителей по всему миру, — написала недавно 36-летняя Шумер в своем Инстаграме. -- Однако некоторые журналисты по-прежнему называют интернет-троллей активистами. Они атакуют любую мою деятельность. И даже они объединяются, чтобы занизить рейтинги. И я хочу их поблагодарить за это. Потому что так я чувствую себя сильной, опасной и смелой. Они привлекают больше интереса к моей работе. Спасибо вам! Я знаю, кто я. Я сильная и красивая. И мой голос будет услышан. Скоро увидимся, тролли!

 
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0 Не нравится 1 Нравится 02.08.2017 Теги: Эми Шумер

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