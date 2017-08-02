Эми Шумер: «Я чувствую себя сильной, опасной и смелой»

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Знаменитая комедийная актриса Эми Шумер сейчас занята на съемках фильма «Чувствую себя хорошенькой». По сюжету, однажды героиня Эми, самая обычная женщина, просыпается с ощущением, что она самая красивая и талантливая в мире. С этого момента ее жизнь изменяется.

Эми — самая знаменитая американская стендап-комедиантка. В прошлом году она стала первой женщиной, которая вошла в список «10 самых высокооплачиваемых комиков». Эми часто высмеивает мужские взгляды на секс и отношения, не стесняется с юмором рассказывать о тех проблемах, которыми обычно женщины делятся между собой. Из-за этого у нее появилось множество недоброжелателей, которые делают все, чтобы занижать рейтинги ее фильмов и шоу.

Они привлекают больше интереса к моей работе.

— Я первая женщина-комик, которая собирает арены зрителей по всему миру, — написала недавно 36-летняя Шумер в своем Инстаграме. -- Однако некоторые журналисты по-прежнему называют интернет-троллей активистами. Они атакуют любую мою деятельность. И даже они объединяются, чтобы занизить рейтинги. И я хочу их поблагодарить за это. Потому что так я чувствую себя сильной, опасной и смелой. Они привлекают больше интереса к моей работе. Спасибо вам! Я знаю, кто я. Я сильная и красивая. И мой голос будет услышан. Скоро увидимся, тролли!