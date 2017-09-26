Антонио Бандерас: «Важно уметь рассмешить женщину»

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Антонио Бандерас приехал на 65-й Международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне с подругой Николь Кимпел (Nicole Kimpel).

После развода с Мелани Гриффит (Melanie Griffith) в 2015 году Антонио Бандерас и пары месяцев не пробыл одиноким мужчиной. Его вскоре начали везде видеть с симпатичной блондинкой, которая младше его ровно на 20 лет.

Недавно в интервью для журнала «Космополитен» Антонио спросили, чем он объясняет свою популярность среди женщин.

Не пытайся изобразить кого-то, кем не являешься.

— Думаю, секрет моей привлекательности лишь в том, что я веду себя естественно, — сказал актер, которому сейчас 57 лет. — Да и не только моей, а всех на свете. Если хочешь нравиться, оставайся собой, не пытайся изобразить кого-то, кем не являешься, умей посмеяться — над собственными ошибками и не только. Юмор вообще очень важен: 50% успеха у женщины составляет именно умение ее рассмешить. Хотя я теоретизирую. На самом деле, не знаю, что именно так привлекательно для противоположного пола. Да и не собираюсь выяснять, если честно. Стоит начать следовать правилам — и ты лишаешься легкости и непосредственности, за которые тебя и любят.