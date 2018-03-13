Анна Калашникова: «У меня три вышки»

Фото: Пресс-служба

В день открытия на Mercedes-Benz Fashion Week Russia помимо Анны Калашниковой побывали Эвелина Бледанс, Марина Дэмченко, Маша Цигаль, Виктория Андреянова и другие.

Калашникова прославилась благодаря роману с Прохором Шаляпиным. Всегда ходило много слухов о том, какой именно состоятельный бизнесмен стал отцом ее ребенка. (Актриса никогда не скрывала, что у нее есть покровитель, но имени не называет). При этом телезвезда утверждает, что она – девушка самостоятельная.

У меня есть собственный бизнес.

— Понимаю, что произвожу впечатление женщины, которая зависит от мужчин, но это не так, — сказала 33-летняя Анна в интервью журналу Wday.ru. — У меня, например, есть собственный бизнес. Магазин одежды. Им я занимаюсь сама. Сама подбираю ассортимент, составляю план, проверяю бухгалтерию. Не удивляйтесь. Ведь по образованию я не только дипломированная актриса, но и экономист, а всего у меня три вышки. Закончила МАИ. Помимо этого я также веду свои авторские караоке-вечеринки в нескольких клубах и владею своим PR-агентством.