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Анджелина Джоли: «Мы все должны стыдиться»

Актриса Анджелина Джоли (Angelina Jolie) в Париже, Франция, 30 января 2018.

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Анджелина Джоли: «Мы все должны стыдиться»
Фото: GlobalLookPress
Во время недавнего визита в Париж Анджелина Джоли встретилась с первой леди Франции Брижит Макрон (Brigitte Macron). Звезда, которая недавно вернулась из лагеря беженцев в Иордании, обсудила с Макрон проблемы сирийских беженцев во Франции.
 
Джоли как специальный посланник ООН по делам беженцев постоянно привлекает внимание общества к насилию над женщинами, которое происходит во время военных конфликтов. Недавно она выступила на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО.
 
— Насилие в отношении женщин и детей, в особенности сексуальное насилие, становится все более характерной чертой конфликтов, — сказала 42-летняя Джоли. — Изнасилования используются как оружие для достижения военных или политических целей. Это затрагивает не только женщин и девочек, но и мужчин и мальчиков.
 
Анжелину особенно волнует ситуация, в которой оказались беженцы рохинджа, бегущие от насилия в штате Ракхайн в Мьянме. 
 

Я возмущена реакцией.

 
— Я очень обеспокоена положением рохинджа, я возмущена реакцией… Меня очень тревожат истории о том, как насилуют 10-летних девочек, — говорила актриса. — Мы все должны стыдиться того, как мало мы сумели для них сделать.
 
По статистике на конец 2016 года, из-за конфликтов были вынуждены покинуть свои дома примерно 65 миллионов человек.
 
 
 
 
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2 Не нравится 0 Нравится 05.02.2018 Теги: Анджелина Джоли

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