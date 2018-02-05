Анджелина Джоли: «Мы все должны стыдиться»

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Во время недавнего визита в Париж Анджелина Джоли встретилась с первой леди Франции Брижит Макрон (Brigitte Macron). Звезда, которая недавно вернулась из лагеря беженцев в Иордании, обсудила с Макрон проблемы сирийских беженцев во Франции.

Джоли как специальный посланник ООН по делам беженцев постоянно привлекает внимание общества к насилию над женщинами, которое происходит во время военных конфликтов. Недавно она выступила на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО.

— Насилие в отношении женщин и детей, в особенности сексуальное насилие, становится все более характерной чертой конфликтов, — сказала 42-летняя Джоли. — Изнасилования используются как оружие для достижения военных или политических целей. Это затрагивает не только женщин и девочек, но и мужчин и мальчиков.

Анжелину особенно волнует ситуация, в которой оказались беженцы рохинджа, бегущие от насилия в штате Ракхайн в Мьянме.

Я возмущена реакцией.

— Я очень обеспокоена положением рохинджа, я возмущена реакцией… Меня очень тревожат истории о том, как насилуют 10-летних девочек, — говорила актриса. — Мы все должны стыдиться того, как мало мы сумели для них сделать.

По статистике на конец 2016 года, из-за конфликтов были вынуждены покинуть свои дома примерно 65 миллионов человек.

