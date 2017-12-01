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Алика Смехова: «Все мои чувства сублимировались в нем»

Актриса Алика Смехова на церемонии Super Мама Года, Москва, 26 ноября 2017.

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Алика Смехова: «Все мои чувства сублимировались в нем»
Фото: GlobalLookPress

На днях в Barvikha Luxury Village прошла церемония награждения «Super Мамы года». Алика Смехова появилась на мероприятии с сыном Макаром.

Алика воспитывает двоих сыновей. Старшему, Артему, сейчас 17 лет. А Макару в этом ноябре исполнилось 10 лет.

Я желаю моему сыну вырасти достойным, благородным мужчиной.

«Для меня эти 10 лет и очень сложные (одна воспитываю сына) и счастливые, — написала 49-летняя актриса в своем Instagram рядом с фотографией, на которой она обнимает сына. — Макар жизнерадостный мальчик, с большим и добрым сердцем. Все мои нерастраченные чувства сублимировались в нем. Я желаю моему сыну вырасти достойным, благородным мужчиной и принести пользу человечеству. Уверена, что не просто так он появился на свет этот светлый, веселый и чуткий мальчик».

 

 
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0 Не нравится 0 Нравится 01.12.2017 Теги: Алика Смехова

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