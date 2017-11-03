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На днях в МСА «Лужники» состоялась премьера ледового спектакля «Ромео и Джульетта» режиссёра постановщика Ильи Авербуха. Ее гостями стали Анастасия Волочкова, Юлия Барановская, Михаил Куснирович и многие другие.

В одном из последних своих интервью Волочкова прокомментировала скандал с голливудским продюсером Харви Вайнштейном (Harvey Weinstein) и заявила, что ей не раз приходилось сталкиваться с харрасментом от начальства.

— У меня были случаи, когда я сталкивалась с домогательством влиятельных мужчин, — сказала звезда, которой сейчас 41 год. — И они описаны в моей книге. Большой человек из Большого театра предлагал мне карьеру через личные взаимоотношения. Ставил меня перед фактом: мол, если я не буду с ним, то останусь без зарплаты. Я сказала ему: «Нет!» Он мне мстил. Да сколько всего такого было!

Волочкова утверждает, что в Большом театре секс-эксплуатация работниц практически в порядке вещей:

Если ты не уйдешь в ночь со спонсором театра, то потом не поедешь на зарубежные гастроли.

— Мне жаль и девочек из кордебалета Большого театра, которых превращали в эскортниц, — сказала Волочкова. — Когда тебе говорят, мол, если ты не уйдешь в ночь со спонсором театра, то потом не поедешь на зарубежные гастроли или вообще вылетишь с работы. Но это выбор человека, поймите. Нормальным девушкам могу сказать только одно: «Идите в суд».