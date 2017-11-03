Алиса Гребенщикова: «У нас строгие правила по гаджетам»

Фото: GlobalLookPress

Алиса Гребенщикова посетила премьеру ледового спектакля «Ромео и Джульетта», которая прошла на днях в МСА «Лужники». В новом шоу Ильи Авербуха заняты сразу 7 олимпийских чемпионов.

Недавно Гребенщикова призналась, что она довольно строгая мама для своего сына Алексея, которому сейчас 9 лет. «Очень строгая, — описала себя актриса. — Но последовательная и справедливая». При этом она никогда не наказывает сына.

Электронные устройства ему можно брать в руки только в выходные.

— Его не за что наказывать, — сказала 39-летняя Алиса в интервью журналу «7 Дней». — Я его ограничиваю, это правда. К примеру, у нас действуют очень строгие правила по электронике, по гаджетам. У Алеши самый обычный кнопочный телефон, где никакого интернета и игр даже близко нет. Он может только звонить и писать сообщения. А какие-то электронные устройства ему можно брать в руки только в выходные. Но так как у него в выходные всегда насыщенная программа, естественным образом получается, что он практически этим не пользуется.

Гребенщикова несколько лет прожила в фактическом браке с Сергеем Дондуряном. Отношения закончились, когда Алиса была беременна.