Меган Маркл вышла в свет в платье не по размеру
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Второе появление герцогини Сассекской на публике после родов вновь оказалось неудачным. На этот раз ее подвело платье.
Меган Маркл после рождения своего первенца Арчи решила воспользоваться декретным отпуском в полной мере. Женщина даже отказалась от встречи с Дональдом Трампом и его супругой. Появилась она за все это время лишь однажды – на параде, посвященном Дню рождения Елизаветы II. Тогда она надела платье-кейп, которое должно было скрыть лишние килограммы, ставшие результатом беременности и последующего рождения ребенка. Прием Меган тогда не удался, пользователи в сети позже отмечали, что попытка скрыть полноту, наоборот, только подчеркнула ее.
На прошедших выходных Меган решила выйти в свет во второй раз. Вместе с Гарри она отправилась на бейсбольный матч. Игра была организована в рамках поддержки предстоящих соревнований между людьми с ограниченными возможностями.
Для появления на публике Маркл выбрала черное платье с расклешенным низом. Казалось бы, наряд длиной до колен с закрытым декольте и коротким рукавом должен был скрыть лишние килограммы. Но герцогиня опять прогадала. Она подобрала одежду не по размеру. Платье оказалось немного меньше, чем было нужно. Ткань периодически собиралась складками на боках, а также в области талии и бюста. В придачу к этому необычный крой низа визуально увеличил бедра женщины.
Пользователи отметили, что Меган, которая тратит много средств на свой гардероб, могла бы подходить к выбору одежды с большей ответственностью.
Our Babies ❤️🌟 @sussexroyal Today Meghan has joined Harry at the #LondonSeries @RedSox vs. @Yankees game at the @londonstadium in support of @weareinvictusgames. . . #duchessofsussex #meghanmarkle #princeharry #britishroyalfamily #royalfamily #royals #yankees #redsox #duchessofsussex #dukeandduchessofcambridge #loveislove🌈 #louis #george #gorgeous #charlotte #henrycharlesalbertdavid #harryandwilliam #meghanandharry #husbandandwife #oceanblueeyes #harryandwilliam #sweetmomment #gingers #princessdiana #harryandmeghan #dianaandcharles #princearchie #princephilip #princephilipdukeofedinburgh #queenelizabeth #oceanblueeyes
Внимательные британцы указали на еще один промах жены принца. Выяснилось, что одежда черного цвета на подобных благотворительных матчах – моветон и прямое нарушение протокола.
Краткая информация о Меган Маркл
Имя: Меган Маркл
День рождения: 04.08.1981
Возраст: 37 лет
Место рождения: Лос-Анджелес, США
Рост: 170 см
Вес: 61 кг
Знак Зодиака: Лев
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: актриса
Фотографии
Фотографии
А вы считаете наряд Меган Маркл удачным? 12
Лучшие комментарии
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[email protected] Красноярск 01.07.19 18:51Не красиво обсуждать женщину после родов, не каждой дано вернуться в форму после родов как Мидлтон Очень многим женщинам на это приходиться тратить годы и Маркл одна из миллиарда женщин нашей планеты, даже после двух месяцев рождения сына она выглядит очень хорошо.
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Марианна 01.07.19 15:39Боже…. Да, платье, как платье. Нашли уже к чему придраться. Цвет не тот, крой не тот. Говорите прямо уже: Меган не та!
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Катя 01.07.19 16:20А Вы автор, какое платье не наденете, за принца все равно не выйдете.
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Ирина Редрус 01.07.19 18:15Меган - девушка с приветом - глубоко беременная на каблуках в присядку бегала, а сейчас в балетках шастает...
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Ольга 01.07.19 19:23Именно. Задрали уже, нормальной женщиной побыть не дадут. Кормит же, видно. Хоть я и худела от ГВ. Но не как Кейт, через 3 дня после родов, худее, чем ДО. Явная ненормальность.
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Алина / 02.07.19 16:39Все равно лучше выглядит чем дохлая глиста Катька
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88285923010 Хасавюрт / 02.07.19 15:53Кому какое дело,но надо не забывать традиции ДВОРА
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[email protected] Керчь / 02.07.19 13:00И опять мятое! Такое впечатление, что у них утюга нет
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Наташа / 01.07.19 23:33Нормальное платье, многие женщины так выглядят, и им знакомые в той же инсте пишут: "Вау!" А тут элементарная зависть. Интересно, автор хоть раз видел платье, в котором бы при движении не собирались складки, она же не железные листы на себя надела, а мягкую ткань.
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LilyLoli / 01.07.19 21:11Да! Считаю удачным! А вы все, критикессы, достали!!!!!!
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[email protected] Красноярск / 01.07.19 18:51Не красиво обсуждать женщину после родов, не каждой дано вернуться в форму после родов как Мидлтон Очень многим женщинам на это приходиться тратить годы и Маркл одна из миллиарда женщин нашей планеты, даже после двух месяцев рождения сына она выглядит очень хорошо.
-
Ирина Редрус / 01.07.19 18:15Меган - девушка с приветом - глубоко беременная на каблуках в присядку бегала, а сейчас в балетках шастает...
-
Катя / 01.07.19 16:20А Вы автор, какое платье не наденете, за принца все равно не выйдете.
-
Марианна / 01.07.19 15:39Боже…. Да, платье, как платье. Нашли уже к чему придраться. Цвет не тот, крой не тот. Говорите прямо уже: Меган не та!
-
Vikki / 01.07.19 14:17У нее няньки бегут, ну какие тут платья!