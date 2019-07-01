Меган Маркл вышла в свет в платье не по размеру

Второе появление герцогини Сассекской на публике после родов вновь оказалось неудачным. На этот раз ее подвело платье.

Меган Маркл после рождения своего первенца Арчи решила воспользоваться декретным отпуском в полной мере. Женщина даже отказалась от встречи с Дональдом Трампом и его супругой. Появилась она за все это время лишь однажды – на параде, посвященном Дню рождения Елизаветы II. Тогда она надела платье-кейп, которое должно было скрыть лишние килограммы, ставшие результатом беременности и последующего рождения ребенка. Прием Меган тогда не удался, пользователи в сети позже отмечали, что попытка скрыть полноту, наоборот, только подчеркнула ее.

На прошедших выходных Меган решила выйти в свет во второй раз. Вместе с Гарри она отправилась на бейсбольный матч. Игра была организована в рамках поддержки предстоящих соревнований между людьми с ограниченными возможностями.

Для появления на публике Маркл выбрала черное платье с расклешенным низом. Казалось бы, наряд длиной до колен с закрытым декольте и коротким рукавом должен был скрыть лишние килограммы. Но герцогиня опять прогадала. Она подобрала одежду не по размеру. Платье оказалось немного меньше, чем было нужно. Ткань периодически собиралась складками на боках, а также в области талии и бюста. В придачу к этому необычный крой низа визуально увеличил бедра женщины.

Пользователи отметили, что Меган, которая тратит много средств на свой гардероб, могла бы подходить к выбору одежды с большей ответственностью.

Внимательные британцы указали на еще один промах жены принца. Выяснилось, что одежда черного цвета на подобных благотворительных матчах – моветон и прямое нарушение протокола.