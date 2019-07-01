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Меган Маркл вышла в свет в платье не по размеру


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Второе появление герцогини Сассекской на публике после родов вновь оказалось неудачным. На этот раз ее подвело платье.

Меган Маркл после рождения своего первенца Арчи решила воспользоваться декретным отпуском в полной мере. Женщина даже отказалась от встречи с Дональдом Трампом и его супругой. Появилась она за все это время лишь однажды – на параде, посвященном Дню рождения Елизаветы II. Тогда она надела платье-кейп, которое должно было скрыть лишние килограммы, ставшие результатом беременности и последующего рождения ребенка. Прием Меган тогда не удался, пользователи в сети позже отмечали, что попытка скрыть полноту, наоборот, только подчеркнула ее.

На прошедших выходных Меган решила выйти в свет во второй раз. Вместе с Гарри она отправилась на бейсбольный матч. Игра была организована в рамках поддержки предстоящих соревнований между людьми с ограниченными возможностями.

Для появления на публике Маркл выбрала черное платье с расклешенным низом. Казалось бы, наряд длиной до колен с закрытым декольте и коротким рукавом должен был скрыть лишние килограммы. Но герцогиня опять прогадала. Она подобрала одежду не по размеру. Платье оказалось немного меньше, чем было нужно. Ткань периодически собиралась складками на боках, а также в области талии и бюста. В придачу к этому необычный крой низа визуально увеличил бедра женщины.

Пользователи отметили, что Меган, которая тратит много средств на свой гардероб, могла бы подходить к выбору одежды с большей ответственностью.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Our Babies ❤️🌟 @sussexroyal Today Meghan has joined Harry at the #LondonSeries @RedSox vs. @Yankees game at the @londonstadium in support of @weareinvictusgames. . . #duchessofsussex #meghanmarkle #princeharry #britishroyalfamily #royalfamily #royals #yankees #redsox #duchessofsussex #dukeandduchessofcambridge #loveislove🌈 #louis #george #gorgeous #charlotte #henrycharlesalbertdavid #harryandwilliam #meghanandharry #husbandandwife #oceanblueeyes #harryandwilliam #sweetmomment #gingers #princessdiana #harryandmeghan #dianaandcharles #princearchie #princephilip #princephilipdukeofedinburgh #queenelizabeth #oceanblueeyes

Публикация от Royal Family (@royal_f.a.m.i.l.y)

Внимательные британцы указали на еще один промах жены принца. Выяснилось, что одежда черного цвета на подобных благотворительных матчах – моветон и прямое нарушение протокола.

Краткая информация о Меган Маркл

Имя: Меган Маркл

День рождения: 04.08.1981

Возраст: 37 лет

Место рождения: Лос-Анджелес, США

Рост: 170 см

Вес: 61 кг

Знак Зодиака: Лев

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: актриса

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90 Не нравится 42 Нравится 01.07.2019 Теги: Меган Маркл

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