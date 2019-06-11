Елена Беркова в платье-сетке появилась на «Кинотавре» с новым бойфрендом

Бывшая звезда реалити-шоу «Дом 2», которая была изгнана со скандалом, уже традиционно появилась на красной дорожке «Кинотавра». Имеющая отношение к весьма специфическому виду киноискусства Беркова пришла на мероприятие вместе со своим новым бойфрендом.

Прежде чем пройти в зал на премьеру ленты «Троица», женщина успела покрасоваться перед фотографами. Для звездного выхода она выбрала платье в свойственном ей провокационном стиле. Наряд знаменитости представлял собой платье-сетку телесного цвета, расшитую серым кружевом. Последнего оказалось настолько мало, что одежда практически ничего не скрывала.

Новый спутник Елены явно одобрил её смелый образ. Александр радостно позировал на камеру вместе с самой Леной. На данный момент о нём известно немного. Путинцев старше Берковой на 10 лет, большую часть времени он проводит в Таиланде. На жизнь избранник актрисы зарабатывает тем, что преподает онлайн-курсы. Впрочем, сама Лена позиционирует его как успешного и богатого бизнесмена.

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Со своим предыдущим спутником Беркова развелась совсем недавно. Станет ли Александр её шестым по счёту законным супругом, пока неизвестно.