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Подписчики обвинили Бузову в анорексии из-за неудачной позы на фото


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Ольга Бузова – одна из звезд современной эстрады и шоу-бизнеса, которая может похвастать отличными природными данными. Ее стройная фигура стала итогом занятости, режима питания и занятий в танцевальном и в фитнес зале. Единственное, что до сих пор критиковали ее поклонники и недоброжелатели – грудь маленького размера.

Саму Ольгу этот вопрос никак не беспокоит. Она себе нравится и ложиться под нож хирурга, чтобы сделать модный сейчас пышный бюст, не собирается.

Певица и телеведущая охотно демонстрирует, как выглядит в купальнике. Находясь в Самаре, Бузова не преминула еще раз показать поклонникам, насколько она хороша. Для этого девушка надела разноцветное бикини и встала в популярную на просторах инстаграма соблазнительную позу.

На снимке видно, что Ольга отставила в сторону ногу, сделала прогиб в пояснице, подняла руку вверх и втянула живот, однако, что-то пошло не так. Вместо желаемых изгибов с акцентом на бедрах, у телеведущей получился кадр, на котором первым делом в глаза бросаются выпирающие ребра. Их легко можно посчитать невооруженным глазом.

Подписчики сразу же забеспокоились. Под публикацией они стали оставлять комментарии, что Ольге срочно пора поправляться. По мнению поклонников, такая худая фигура не смотрится красиво и наводит на мысли об анорексии. Впрочем, после публикации следующего кадра стало очевидно, что причиной странной «худобы» стала именно поза. Ольга выглядит, как обычно. Она не поправлялась и не худела.

Краткая информация об Ольге Бузовой

Имя: Ольга Бузова

Отчество: Игоревна

День рождения: 20.01.1986

Возраст: 33 года

Место рождения: Санкт-Петербург, Россия

Рост: 176 см

Вес: 53 кг

Знак Зодиака: Козерог

Восточный гороскоп: Тигр

Деятельность: радиоведущая, актриса, модель, певица

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3 Не нравится 2 Нравится 13.05.2019 Теги: Ольга Бузова

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