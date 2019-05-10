Собчак заплатила Гнойному 250 тысяч рублей за интервью
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На канале Ксении Собчак вышел очередной выпуск авторского проекта. Главным героем в этот раз стал Слава КПСС, более известный пользователям, как рэпер Гнойный. Ксения уже пыталась откровенно с ним побеседовать, когда снимала выпуск с Амираном Сардаровым, однако молодой человек резко ответил ей, что бесплатно интервью он никому не дает.
Ксения сразу же спросила, сколько Слава желает получить за возможность с ним побеседовать и была сильно удивлена. Сумму Гнойный озвучил немаленькую – 250 тысяч рублей. Как выяснилось, Собчак согласилась.
На этот раз интервью она брала в поезде. Момент, когда Ксения передавала деньги юноше, был запечатлен на камеру. Собчак откровенно призналась, что подобное происходит в ее жизни впервые. До этого она никогда не платила мужчинам за возможность просто пообщаться.
Слава парировал, что в Японии подобная практика является нормой. В стране восходящего солнца обычные люди готовы выкладывать большие деньги, чтобы провести время за душевной беседой.
Интересно, что обычно задающая острые вопросы Собчак в этот раз молчала. Очевидно, сказывалась ее удаленность от темы андеграундной субкультуры. Из колкого интервью передача превратилась в бенефис Славы. Он, кстати, раскрылся с неожиданной стороны. С Ксенией молодой человек разговаривал без характерного для него сарказма, стеба и прочих шуточек.
Краткая информация о Ксении Собчак
Имя: Ксения Собчак
Отчество: Анатольевна
День рождения: 05.11.1981
Возраст: 37 лет
Место рождения: Ленинград
Рост: 167 см
Вес: 58 кг
Знак Зодиака: Скорпион
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: ведущая, журналист
Фотографии
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Как вы считаете, интервью стоило этих денег? 5
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Трушный парень / 11.05.19 11:01Ну, все, назовусь Пупкиным. Заявлю всем, что меньше чем за 300.000 деревянных разговаривать не буду. Посмотрим, подождем, придет ли ко мне Собчак?
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Марина / 11.05.19 00:06Все гаже и гаже . Ксения Собчак (уже вздрогнула. В голове матерящиеся, с лпхшим лицом и животным оскалом) взяли интервью у человека отвратительно фамилией. При этом заплатила деньги. И не малые. Что это за жуть из мира чудовищь во всех смыслах??
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Global / 10.05.19 15:15Вопрос первый. Кто это вообще такой? Вопрос второй: она, что – дурра, чтобы приглашать это чудо и еще выкладывать ему столько денег?