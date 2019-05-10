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Собчак заплатила Гнойному 250 тысяч рублей за интервью


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На канале Ксении Собчак вышел очередной выпуск авторского проекта. Главным героем в этот раз стал Слава КПСС, более известный пользователям, как рэпер Гнойный. Ксения уже пыталась откровенно с ним побеседовать, когда снимала выпуск с Амираном Сардаровым, однако молодой человек резко ответил ей, что бесплатно интервью он никому не дает.

Ксения сразу же спросила, сколько Слава желает получить за возможность с ним побеседовать и была сильно удивлена. Сумму Гнойный озвучил немаленькую – 250 тысяч рублей. Как выяснилось, Собчак согласилась.

На этот раз интервью она брала в поезде. Момент, когда Ксения передавала деньги юноше, был запечатлен на камеру. Собчак откровенно призналась, что подобное происходит в ее жизни впервые. До этого она никогда не платила мужчинам за возможность просто пообщаться.

Слава парировал, что в Японии подобная практика является нормой. В стране восходящего солнца обычные люди готовы выкладывать большие деньги, чтобы провести время за душевной беседой.

Интересно, что обычно задающая острые вопросы Собчак в этот раз молчала. Очевидно, сказывалась ее удаленность от темы андеграундной субкультуры. Из колкого интервью передача превратилась в бенефис Славы. Он, кстати, раскрылся с неожиданной стороны. С Ксенией молодой человек разговаривал без характерного для него сарказма, стеба и прочих шуточек.

Краткая информация о Ксении Собчак

Имя: Ксения Собчак

Отчество: Анатольевна

День рождения: 05.11.1981

Возраст: 37 лет

Место рождения: Ленинград

Рост: 167 см

Вес: 58 кг

Знак Зодиака: Скорпион

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: ведущая, журналист

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1 Не нравится 0 Нравится 10.05.2019 Теги: Ксения Собчак

Как вы считаете, интервью стоило этих денег? 5  

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