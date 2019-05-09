Седокова продолжает доказывать пользователям, что ее фигура хороша

Фотография Анны сзади, сделанная постоялицей того же отеля, что и Седокова, не на шутку зацепила певицу. Снимок артистки в купальнике с комментарием девушки, что теперь она отказывается верить инстаграму, разлетелся по сети молниеносно. Уже спустя несколько часов Анна сняла видеоролик, в котором обратилась к поклонникам с признанием, что у нее есть целлюлит и просьбой дать ей возможность спокойно отдохнуть, а не делать фото исподтишка.

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Впрочем, на этом Анна не успокоилась. Она продолжила публиковать свои отретушированные фото в купальнике, рассуждая о том, какие женщины нравятся мужчинам: худые или с формами. Также певица опубликовала ролик. В нем она позирует перед камерой в разных ракурсах и после эффектно ныряет в бассейн. Видеоряд женщина сопроводила словами о том, что масштаб проблемы чаще всего зависит только от ракурса.

Преданные поклонники похвалили Анну, хвалебные комментарии оставляли и коллеги Седоковой по сцене, а вот скептики продолжили осуждать артистку. Они заметили, что на всех видеороликах исполнительница позирует, слегка отставив бедра назад. Заботится она и о том, как падает свет, выбирая освещение так, чтобы изъяны кожи были сглажены.

Напомним, что Седокова стала известна широкому зрителю, когда вошла в состав популярного трио «Виагра». Девушка пробыла в коллективе недолго. Она забеременела и вышла замуж за футболиста Белькевича. Брак был недолгим. Позже у Анны было несколько громких романов. Артистка успела родить троих детей. Средняя дочь с ней не живет. Девочку отсудил у певицы ее второй супруг Максим Чернявский. Исполнительница имеет право видеться с дочкой во время каникул.