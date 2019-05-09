Седокова продолжает доказывать пользователям, что ее фигура хороша
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Фотография Анны сзади, сделанная постоялицей того же отеля, что и Седокова, не на шутку зацепила певицу. Снимок артистки в купальнике с комментарием девушки, что теперь она отказывается верить инстаграму, разлетелся по сети молниеносно. Уже спустя несколько часов Анна сняла видеоролик, в котором обратилась к поклонникам с признанием, что у нее есть целлюлит и просьбой дать ей возможность спокойно отдохнуть, а не делать фото исподтишка.
Впрочем, на этом Анна не успокоилась. Она продолжила публиковать свои отретушированные фото в купальнике, рассуждая о том, какие женщины нравятся мужчинам: худые или с формами. Также певица опубликовала ролик. В нем она позирует перед камерой в разных ракурсах и после эффектно ныряет в бассейн. Видеоряд женщина сопроводила словами о том, что масштаб проблемы чаще всего зависит только от ракурса.
Преданные поклонники похвалили Анну, хвалебные комментарии оставляли и коллеги Седоковой по сцене, а вот скептики продолжили осуждать артистку. Они заметили, что на всех видеороликах исполнительница позирует, слегка отставив бедра назад. Заботится она и о том, как падает свет, выбирая освещение так, чтобы изъяны кожи были сглажены.
Напомним, что Седокова стала известна широкому зрителю, когда вошла в состав популярного трио «Виагра». Девушка пробыла в коллективе недолго. Она забеременела и вышла замуж за футболиста Белькевича. Брак был недолгим. Позже у Анны было несколько громких романов. Артистка успела родить троих детей. Средняя дочь с ней не живет. Девочку отсудил у певицы ее второй супруг Максим Чернявский. Исполнительница имеет право видеться с дочкой во время каникул.
Краткая информация об Анне Седоковой
Имя: Анна Седокова
Отчество: Владимировна
День рождения: 16.12.1982
Возраст: 36 лет
Место рождения: Киев, Украина
Рост: 170 см
Вес: 49 кг
Знак Зодиака: Стрелец
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: певица, актриса, ведущая
Фотографии
Фотографии
Вы считаете Седокову талантливой певицей? 8
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VerVera / 10.05.19 20:00Мне ее жаль. Видимо, талантов и, правда, нет, раз она так из-за фигуры с ума сходит.
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Герман / 10.05.19 08:50Мне показалось или нет,что ей хочется сказать кому то - "Трахни меня, как суку"...
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Клеон / 10.05.19 07:21Удивляют люди, которые фотографируют исподтишка и обсуждают. Удивляют звезды, которые зачем-то оправдываются. Первые считают, что звезды должны офигенно выглядеть, что они не люди и неважно, что возраст идет только вперед и кожа не молодеет. Каждый решает вставить свои 5 копеек. Хотя уверена, что взгляни на фото каждого комментирующего и тоже можно будет найти не один недостаток. У каждой второй - целлюлит! И кстати говоря, чаще всего у хваленых худых и подтянутых. Да-да дорогие мои. Не толстые и пышки подвержены, а худышки. Знаю потому что работаю в сфере красоты. А фигура у Седоковой красивая, пусть даже и с целлюлитом. О такой фигуре многие мечтают. Лично мне нравятся именно такие, а не худые плоскодонки, у которых ни ..опы, ничего нет и еще и родить сами не в состоянии.
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Анастасия / 09.05.19 15:1249))) ничего не перепутали:), 69 кг как минимум её вес
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Анонимус / 09.05.19 13:4949? Ну-ну!
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Лола / 09.05.19 13:49Странно, неужели у нее развитие 15 -летней девочки. Доказать миру в 36 лет, что у тебя попец еще огог-го. Смешно. Обычно, в 36 лет "доказывают" что - то другое: работой, социальной позицией, достижениями, вкладом в хорошие дела, воспитанием детей и тд...
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rodrigo Берлин / 09.05.19 13:37коротконогая примитивная давалка
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Лилия М. / 09.05.19 10:59Успехов в карьере так и не добилась особых, бизнеса толкового тоже нет. Детей куча, а мужчины бегут. Интересно на чем будет хайпить Седокова лет через 10, когда отклячивания не помогут?