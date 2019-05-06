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Дарья Пынзарь показала, как выглядит лицо после недавно перенесенной пластики


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Звезда реалити-шоу «Дом 2» Дарья Пынзарь, которая часто рекламирует услуги косметологов, не так давно посетовала, что лично ей некоторые процедуры так и не помогли. Обращаясь к специалистам, Дарья надеялась сделать упругим овал лица и избавиться от второго подбородка. Все было тщетно. В итоге, она пошла на прием к пластическому хирургу.

Специалист сделал операцию по подтяжке кожи лица. Сразу ее результат оценить было невозможно из-за наложенных фиксирующих повязок. Сама Даша чувствовала себя хорошо.

Спустя две недели врач разрешил Дарье ненадолго снять повязку. Пынзарь сразу же запечатлела первые результаты. На снимке еще видны пластыри, располагающиеся в месте наложенных швов, а сам подбородок пока не идеален, однако отек уже заметно спал.

Сейчас бывшая участница телестройки находится в Турции. Врач рекомендовал Даше беречь кожу от солнца, именно поэтому на пляже она появляется в головных уборах. Чтобы не пугать отдыхающих своими повязками, выходя в город, она прикрывает голову и шею платками.

Напомним, что раньше Пынзарь тщательно ретушировала собственную фигуру на фото с помощью специальных редакторов. Немногим позже женщина призналась, что выглядит немного иначе, потому что любит покушать. Сразу после операции ей удалось скинуть 3 кг.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Так странно некоторые подписчики реагируют на мою повязку) в жизни никто ни слова же не сказал. Я в ней и в рестораны хожу и на пляж и в магазин и в школу, но никто ни сказал ни слова) Вот я комплексавала по поводу второго подбородка, а по поводу повязки нет, что такого-то? Вот правда когда пишут « и тебе не стыдно так ходить?» а у меня встречный вопрос в почему должно быть стыдно? Правда не могу понять ))) объясните хоть))

Публикация от Darya Pinzar (@darya_pinzar86)

Правда, контролировать аппетит Дарье сложно. Она пишет, что уже наслаждается лакомствами в виде сдобы.

Краткая информация

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0 Не нравится 0 Нравится 06.05.2019 Теги: Дарья Пынзарь

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