Дарья Пынзарь показала, как выглядит лицо после недавно перенесенной пластики
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Звезда реалити-шоу «Дом 2» Дарья Пынзарь, которая часто рекламирует услуги косметологов, не так давно посетовала, что лично ей некоторые процедуры так и не помогли. Обращаясь к специалистам, Дарья надеялась сделать упругим овал лица и избавиться от второго подбородка. Все было тщетно. В итоге, она пошла на прием к пластическому хирургу.
Специалист сделал операцию по подтяжке кожи лица. Сразу ее результат оценить было невозможно из-за наложенных фиксирующих повязок. Сама Даша чувствовала себя хорошо.
Спустя две недели врач разрешил Дарье ненадолго снять повязку. Пынзарь сразу же запечатлела первые результаты. На снимке еще видны пластыри, располагающиеся в месте наложенных швов, а сам подбородок пока не идеален, однако отек уже заметно спал.
Сейчас бывшая участница телестройки находится в Турции. Врач рекомендовал Даше беречь кожу от солнца, именно поэтому на пляже она появляется в головных уборах. Чтобы не пугать отдыхающих своими повязками, выходя в город, она прикрывает голову и шею платками.
Напомним, что раньше Пынзарь тщательно ретушировала собственную фигуру на фото с помощью специальных редакторов. Немногим позже женщина призналась, что выглядит немного иначе, потому что любит покушать. Сразу после операции ей удалось скинуть 3 кг.
Так странно некоторые подписчики реагируют на мою повязку) в жизни никто ни слова же не сказал. Я в ней и в рестораны хожу и на пляж и в магазин и в школу, но никто ни сказал ни слова) Вот я комплексавала по поводу второго подбородка, а по поводу повязки нет, что такого-то? Вот правда когда пишут « и тебе не стыдно так ходить?» а у меня встречный вопрос в почему должно быть стыдно? Правда не могу понять ))) объясните хоть))
Правда, контролировать аппетит Дарье сложно. Она пишет, что уже наслаждается лакомствами в виде сдобы.
Краткая информация
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М-да / 07.05.19 09:03Отлежаться и отдохнуть – не вариант? На майские надо в Турцию и к шашлыкам!
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Ne Zlaya Zaya / 06.05.19 19:08Сейчас не успеет в себя прийти, как второй подбородок вернется. Господи, как была дурой, так и осталась.
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Tory / 06.05.19 14:37Принципиальной разницы я не вижу, если честно. Для чего ради было ложиться под нож, до сих пор не пойму.
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