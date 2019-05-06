Дарья Пынзарь показала, как выглядит лицо после недавно перенесенной пластики

Звезда реалити-шоу «Дом 2» Дарья Пынзарь, которая часто рекламирует услуги косметологов, не так давно посетовала, что лично ей некоторые процедуры так и не помогли. Обращаясь к специалистам, Дарья надеялась сделать упругим овал лица и избавиться от второго подбородка. Все было тщетно. В итоге, она пошла на прием к пластическому хирургу.

Специалист сделал операцию по подтяжке кожи лица. Сразу ее результат оценить было невозможно из-за наложенных фиксирующих повязок. Сама Даша чувствовала себя хорошо.

Спустя две недели врач разрешил Дарье ненадолго снять повязку. Пынзарь сразу же запечатлела первые результаты. На снимке еще видны пластыри, располагающиеся в месте наложенных швов, а сам подбородок пока не идеален, однако отек уже заметно спал.

Сейчас бывшая участница телестройки находится в Турции. Врач рекомендовал Даше беречь кожу от солнца, именно поэтому на пляже она появляется в головных уборах. Чтобы не пугать отдыхающих своими повязками, выходя в город, она прикрывает голову и шею платками.

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Напомним, что раньше Пынзарь тщательно ретушировала собственную фигуру на фото с помощью специальных редакторов. Немногим позже женщина призналась, что выглядит немного иначе, потому что любит покушать. Сразу после операции ей удалось скинуть 3 кг.

Правда, контролировать аппетит Дарье сложно. Она пишет, что уже наслаждается лакомствами в виде сдобы.