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Звезда "Дома 2" Дарья Пынзарь сделала круговую подтяжку лица


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Звезда «Дома 2» Дарья Пынзарь в стенах проекта умудрилась найти свою любовь, выйти замуж и даже родить ребенка. Ее брак с мужем по-прежнему прочен, но они уже давно не находятся в периметре. При этом за жизнью Даши и Сергея следят сотни тысяч поклонников.

После рождения второго ребенка женщина с удвоенным рвением принялась следить за собой. Она регулярно посещала косметологов и делала уколы красоты, нахваливая при этом мастеров. Как оказалось, их усилия были тщетными. Овал лица женщины все-таки поплыл. У звезды проекта образовался второй подборок и брыли, убрать которые она так и не смогла.

Недовольная собственной внешностью Даша обратилась к пластическому хирургу. За операцию она заплатила порядка 450 000 руб. Доверять свое лицо специалистам с меньшим ценником Даша побоялась и заботливо продемонстрировала подписчикам своего хирурга.

Как пояснила со своей стороны специалист, проводившая операцию, Пынзарь является обладательницей «тяжелой кожи» и поэтому уколы красоты, золотые нити и процедуры армирования в ее случае неэффективны. Чтобы решить проблему второго подбородка, Даше действительно нужна была операция.

Сейчас бывшей участнице реалити предстоит непростой период восстановления, за ее состоянием наблюдают врачи. Каким будет эффект от вмешательства станет известно немного позже.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В этом видео Даша #darya_pinzar86 рассказывает почему решилась на оперативное вмешательство. Какие процедуры пробовала для устранения проблемы. Дорогие мои, вы все очень индивидуальные, поэтому всегда необходима очная консультация с доктором. Не бывает одного решения для всех! Цена📌записаться на консультацию, задать интересующие вопросы по тел. адм. ☎️8 495 53 23 911 и моб. вайбер/вотсап📱 +7 903 790 69 58, на сайте 🌐www.kudinova.com #докторкудинова #отзывопластике #омолаживающаяпластика #подтяжкалица #хирургическаяподтяжкалица #пластикалица #эндоскопия #брыли #шея #платизмопластика #липосакцияшеи #дашапынзарь #пластикадашипынзарь #докторКудинова #ЕкатеринаКудинова #хирургКудинова

Публикация от Пластический Хирург 🏥 Москва (@doctor.kudinova)

Напомним, что не так давно Дарья перебралась жить в Турцию. Женщина часто публиковала свои снимки в купальнике и открытой одежде, но ее фото разительно отличались от тех, которые делали поклонники. Пынзарь пришлось признаться, что отказать себе во вкусной еде ей сложно, и она на самом деле выглядит полнее, чем на снимках в инстаграме.


2 Не нравится 2 Нравится 24.04.2019 Теги: Дарья Пынзарь

А как вы считаете, подтяжка лица в 30-летнем возрасте это не рано? 4  

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