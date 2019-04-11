Карманники в центре Лондона украли у Кудрявцевой все деньги

На днях телеведущая Лера Кудрявцева уехала в Лондон. Она решила устроить себе небольшой отдых и посетить ранее понравившиеся ей места в столице Великобритании. Во время прогулок она охотно делилась впечатлениями с подписчиками. Отдых Кудрявцевой завершился большой неприятностью.

Прямо в центре Лондона на площади возле Букингемского дворца Кудрявцеву обокрали карманники. Телеведущая пожаловалась, что у нее из сумки вытащили кошелек с наличными средствами и банковскими картами. Ей пришлось обратиться в полицию и провести в местном участке большую часть дня.

Негативные эмоции Леры усилились, когда выяснилось, что помимо наличных, воры завладели и средствами, лежащими на картах. Сразу после кражи они обналичили находящиеся в кошельке кредитки. Кудрявцева недоумевает, как такое возможно.

В расстроенных чувствах она написала подписчикам, что теперь площадь возле Букингемского дворца всегда будет у нее ассоциироваться с этой неприятностью и положительных эмоций явно не вызовет.

Звездные коллеги в инстаграме поддержали Леру. Ирина Салтыкова спрашивала, на кого же так засмотрелась телеведущая, что упустила момент, когда к ней в сумку лезли воры. Анфиса Чехова отметила, что происшествие, конечно же, неприятное, но ничего страшного не произошло. Она уверена, что Лера сможет заработать еще больше, чем потеряла.