Карманники в центре Лондона украли у Кудрявцевой все деньги
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На днях телеведущая Лера Кудрявцева уехала в Лондон. Она решила устроить себе небольшой отдых и посетить ранее понравившиеся ей места в столице Великобритании. Во время прогулок она охотно делилась впечатлениями с подписчиками. Отдых Кудрявцевой завершился большой неприятностью.
Прямо в центре Лондона на площади возле Букингемского дворца Кудрявцеву обокрали карманники. Телеведущая пожаловалась, что у нее из сумки вытащили кошелек с наличными средствами и банковскими картами. Ей пришлось обратиться в полицию и провести в местном участке большую часть дня.
Негативные эмоции Леры усилились, когда выяснилось, что помимо наличных, воры завладели и средствами, лежащими на картах. Сразу после кражи они обналичили находящиеся в кошельке кредитки. Кудрявцева недоумевает, как такое возможно.
В расстроенных чувствах она написала подписчикам, что теперь площадь возле Букингемского дворца всегда будет у нее ассоциироваться с этой неприятностью и положительных эмоций явно не вызовет.
Звездные коллеги в инстаграме поддержали Леру. Ирина Салтыкова спрашивала, на кого же так засмотрелась телеведущая, что упустила момент, когда к ней в сумку лезли воры. Анфиса Чехова отметила, что происшествие, конечно же, неприятное, но ничего страшного не произошло. Она уверена, что Лера сможет заработать еще больше, чем потеряла.
Краткая информация о Лере Кудрявцевой
Имя: Лера Кудрявцева
Отчество: Львовна
День рождения: 19.05.1971
Возраст: 47 лет
Место рождения: г. Усть-Каменогорск, Казахстан
Рост: 167 см
Вес: 51 кг
Знак Зодиака: Телец
Восточный гороскоп: Кабан
Деятельность: телеведущая, актриса
Фотографии
Фотографии
А вы становились жертвами карманников? 4
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Стельникова / 12.04.19 10:58В 90-е помню, у мамы сумку виртуозно разрезали сумку и сперли кошелек.
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Nori / 12.04.19 09:40Карманников нет, а вот авто в Крыму у меня обчистили. Оказывается, страшны не только наши курорты. Лондонские воришки тоже запасаются финансами накануне выхода из Европы)))
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Ольга Z. / 11.04.19 12:18Я вот думаю, то ли воры прогрессивные стали, то ли Лера, как бабушка пинкоды на бумажке в кошельке держала?