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Карманники в центре Лондона украли у Кудрявцевой все деньги


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На днях телеведущая Лера Кудрявцева уехала в Лондон. Она решила устроить себе небольшой отдых и посетить ранее понравившиеся ей места в столице Великобритании. Во время прогулок она охотно делилась впечатлениями с подписчиками. Отдых Кудрявцевой завершился большой неприятностью.

Прямо в центре Лондона на площади возле Букингемского дворца Кудрявцеву обокрали карманники. Телеведущая пожаловалась, что у нее из сумки вытащили кошелек с наличными средствами и банковскими картами. Ей пришлось обратиться в полицию и провести в местном участке большую часть дня.

Негативные эмоции Леры усилились, когда выяснилось, что помимо наличных, воры завладели и средствами, лежащими на картах. Сразу после кражи они обналичили находящиеся в кошельке кредитки. Кудрявцева недоумевает, как такое возможно.

В расстроенных чувствах она написала подписчикам, что теперь площадь возле Букингемского дворца всегда будет у нее ассоциироваться с этой неприятностью и положительных эмоций явно не вызовет.

Звездные коллеги в инстаграме поддержали Леру. Ирина Салтыкова спрашивала, на кого же так засмотрелась телеведущая, что упустила момент, когда к ней в сумку лезли воры. Анфиса Чехова отметила, что происшествие, конечно же, неприятное, но ничего страшного не произошло. Она уверена, что Лера сможет заработать еще больше, чем потеряла.

Краткая информация о Лере Кудрявцевой

Имя: Лера Кудрявцева

Отчество: Львовна

День рождения: 19.05.1971

Возраст: 47 лет

Место рождения: г. Усть-Каменогорск, Казахстан

Рост: 167 см

Вес: 51 кг

Знак Зодиака: Телец

Восточный гороскоп: Кабан

Деятельность: телеведущая, актриса

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4 Не нравится 3 Нравится 11.04.2019 Теги: Лера Кудрявцева

А вы становились жертвами карманников? 4  

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