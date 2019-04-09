В новом клипе Дженнифер Лопес танцует на пилоне
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В нем звезда демонстрирует сразу несколько ярких роскошных образов. Она предстает перед зрителем в образе ковбоя, гадалки, танцовщицы. Действие происходит в парке аттракционов. Знаменитость предстала перед зрителем в нарядах белого цвета, поражающих своей откровенностью.
Так, в костюме ковбоя присутствует глубокое декольте, открывающее для обозрения роскошную грудь, хореографические таланты певица показывает в платье, содержащем высокие боковые разрезы. Кроме всего прочего, Дженнифер Лопес выполняет сложные комбинации на пилоне, демонстрируя идеальную фигуру и отличную физическую подготовку.
Фанаты в очередной раз поражены тем, насколько потрясающе выглядит их любимица, и делают вывод, что внешность Дженнифер не подвластна влиянию времени, и певица продолжает оставаться все такой же молодой и сексуальной.
Интересным фактом является то, что навыки танца на пилоне звезда приобрела во время съемок фильма Hustlers, которые происходят в настоящее время. В нем Дженнифер Лопес исполняет роль стриптизерши.
Краткая информация о Дженнифере Лопес
Имя: Дженнифер Лопес
День рождения: 24.07.1969
Возраст: 49 лет
Место рождения: г. Нью-Йорк, США
Рост: 170 см
Вес: 54 кг
Знак Зодиака: Лев
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: актриса, певица, танцовщица
Фотографии
Фотографии
Какое Ваше мнение по поводу образа Дженнифер Лопес в новом клипе? 4
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Ирэн / 10.04.19 11:39Выглядит прекрасно, особенно если учесть возраст, НО каких-то супер-физических данных я не заметила, учитывая то, что на пилоне в клипе она секунд 5 и то в нарезке, причем без каких-либо офигенных па, просто висит :), а эротично присесть перед палкой, я думаю, в любом возрасте можно, если вес позволяет :)
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Юля / 09.04.19 12:44Дженнифер Лопес явно не зря регулярно посещает спортзал. Конечно, это смелое решение, предстать в таком образе в ее возрасте, но она смотрится в клипе очень органично. Интересно будет посмотреть фильм и увидеть ее в роли стриптизерши
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Аня / 09.04.19 12:43Меня впечатляет, насколько хорошо выглядит Дженнифер Лопес. Понятно, что во многом это заслуга стилистов, но все же мне кажется, что певица и сама прикладывает огромные усилия для того, чтобы отлично выглядеть. Ей позавидуют многие актрисы, которые моложе по возрасту, но смотрятся гораздо хуже
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Катя / 09.04.19 11:39где то в середине клипа я вспомнила о Лене Лениной