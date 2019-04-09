В новом клипе Дженнифер Лопес танцует на пилоне

Дженнифер Лопес, которой исполнилось 49 лет, не перестает радовать поклонников демонстрацией своих роскошных форм. Недавно певица презентовала клип, выпущенный на песню Medicine.

В нем звезда демонстрирует сразу несколько ярких роскошных образов. Она предстает перед зрителем в образе ковбоя, гадалки, танцовщицы. Действие происходит в парке аттракционов. Знаменитость предстала перед зрителем в нарядах белого цвета, поражающих своей откровенностью.

Так, в костюме ковбоя присутствует глубокое декольте, открывающее для обозрения роскошную грудь, хореографические таланты певица показывает в платье, содержащем высокие боковые разрезы. Кроме всего прочего, Дженнифер Лопес выполняет сложные комбинации на пилоне, демонстрируя идеальную фигуру и отличную физическую подготовку.

Фанаты в очередной раз поражены тем, насколько потрясающе выглядит их любимица, и делают вывод, что внешность Дженнифер не подвластна влиянию времени, и певица продолжает оставаться все такой же молодой и сексуальной.

Интересным фактом является то, что навыки танца на пилоне звезда приобрела во время съемок фильма Hustlers, которые происходят в настоящее время. В нем Дженнифер Лопес исполняет роль стриптизерши.