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В новом клипе Дженнифер Лопес танцует на пилоне


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Дженнифер Лопес, которой исполнилось 49 лет,  не перестает радовать поклонников демонстрацией своих роскошных форм. Недавно певица презентовала клип, выпущенный на песню Medicine.

В нем звезда демонстрирует сразу несколько ярких роскошных образов. Она предстает перед зрителем в образе ковбоя, гадалки, танцовщицы. Действие происходит в парке аттракционов. Знаменитость предстала перед зрителем в нарядах белого цвета, поражающих своей откровенностью.

Так, в костюме ковбоя присутствует глубокое декольте, открывающее для обозрения роскошную грудь, хореографические таланты певица показывает в платье, содержащем высокие боковые разрезы. Кроме всего прочего, Дженнифер Лопес выполняет сложные комбинации на пилоне, демонстрируя идеальную фигуру и отличную физическую подготовку.

Фанаты в очередной раз поражены тем, насколько потрясающе выглядит их любимица, и делают вывод, что внешность Дженнифер не подвластна влиянию времени, и певица продолжает оставаться все такой же молодой и сексуальной.

Интересным фактом является то, что навыки танца на пилоне звезда приобрела во время съемок фильма Hustlers, которые происходят в настоящее время. В нем Дженнифер Лопес исполняет роль стриптизерши.

Краткая информация о Дженнифере Лопес

Имя: Дженнифер Лопес

День рождения: 24.07.1969

Возраст: 49 лет

Место рождения: г. Нью-Йорк, США

Рост: 170 см

Вес: 54 кг

Знак Зодиака: Лев

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: актриса, певица, танцовщица

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3 Не нравится 5 Нравится 09.04.2019 Теги: Дженнифер Лопес

Какое Ваше мнение по поводу образа Дженнифер Лопес в новом клипе? 4  

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  • Ирэн / 10.04.19 11:39
    -
    2
    +
    Выглядит прекрасно, особенно если учесть возраст, НО каких-то супер-физических данных я не заметила, учитывая то, что на пилоне в клипе она секунд 5 и то в нарезке, причем без каких-либо офигенных па, просто висит :), а эротично присесть перед палкой, я думаю, в любом возрасте можно, если вес позволяет :)
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  • Юля / 09.04.19 12:44
    -
    3
    +
    Дженнифер Лопес явно не зря регулярно посещает спортзал. Конечно, это смелое решение, предстать в таком образе в ее возрасте, но она смотрится в клипе очень органично. Интересно будет посмотреть фильм и увидеть ее в роли стриптизерши
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  • Аня / 09.04.19 12:43
    -
    3
    +
    Меня впечатляет, насколько хорошо выглядит Дженнифер Лопес. Понятно, что во многом это заслуга стилистов, но все же мне кажется, что певица и сама прикладывает огромные усилия для того, чтобы отлично выглядеть. Ей позавидуют многие актрисы, которые моложе по возрасту, но смотрятся гораздо хуже
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  • Катя / 09.04.19 11:39
    -
    5
    +
    где то в середине клипа я вспомнила о Лене Лениной
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