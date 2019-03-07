Собчак и Богомолов вдвоем летали в Прагу

Изначально, когда появились первые заметки о том, что у Ксении Собчак проблемы в браке с Максимом Виторганом из-за ее увлечения режиссером Богомоловым, история была похожа на пиар. Она стремительно раскручивалась по спирали с накалом событий и страстей. Начиналось все с публикаций и косвенных свидетелей, и завершилось дракой мужа и предполагаемого любовника Ксении.

После того, как страсти улеглись, и вся троица набила оскомину, Ксения стала все больше времени проводить с Константином. Она стала заядлой театралкой, посещающей спектакли своего «близкого друга».

После с Константином она была замечена в Эрмитаже. Они вместе провели уик-энд в Париже, а на днях их засняли в аэропорту. Парочка отправлялась в Санкт-Петербург из Праги. Одеты они были скромно и вели себя так, чтобы не привлекать излишнего внимания.

По свидетельству очевидцев, пара зашла в один из магазинов, приобрела бутылку абсента и так же спокойно покинула зал.