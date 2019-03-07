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Собчак и Богомолов вдвоем летали в Прагу


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Изначально, когда появились первые заметки о том, что у Ксении Собчак проблемы в браке с Максимом Виторганом из-за ее увлечения режиссером Богомоловым, история была похожа на пиар. Она стремительно раскручивалась по спирали с накалом событий и страстей. Начиналось все с публикаций и косвенных свидетелей, и завершилось дракой мужа и предполагаемого любовника Ксении.

После того, как страсти улеглись, и вся троица набила оскомину, Ксения стала все больше времени проводить с Константином. Она стала заядлой театралкой, посещающей спектакли своего «близкого друга».

После с Константином она была замечена в Эрмитаже. Они вместе провели уик-энд в Париже, а на днях их засняли в аэропорту. Парочка отправлялась в Санкт-Петербург из Праги. Одеты они были скромно и вели себя так, чтобы не привлекать излишнего внимания.

По свидетельству очевидцев, пара зашла в один из магазинов, приобрела бутылку абсента и так же спокойно покинула зал.

Краткая информация о Ксении Собчак

Имя: Ксения Собчак

Отчество: Анатольевна

День рождения: 05.11.1981

Возраст: 37 лет

Место рождения: Ленинград

Рост: 167 см

Вес: 58 кг

Знак Зодиака: Скорпион

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: ведущая, журналист

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1 Не нравится 2 Нравится 07.03.2019 Теги: Ксения Собчак

А вы осуждаете Собчак за то, что, оставаясь в браке с Виторганом, она путешествует по Европе с другим мужчиной? 6  

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