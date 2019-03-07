Собчак и Богомолов вдвоем летали в Прагу
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Изначально, когда появились первые заметки о том, что у Ксении Собчак проблемы в браке с Максимом Виторганом из-за ее увлечения режиссером Богомоловым, история была похожа на пиар. Она стремительно раскручивалась по спирали с накалом событий и страстей. Начиналось все с публикаций и косвенных свидетелей, и завершилось дракой мужа и предполагаемого любовника Ксении.
После того, как страсти улеглись, и вся троица набила оскомину, Ксения стала все больше времени проводить с Константином. Она стала заядлой театралкой, посещающей спектакли своего «близкого друга».
После с Константином она была замечена в Эрмитаже. Они вместе провели уик-энд в Париже, а на днях их засняли в аэропорту. Парочка отправлялась в Санкт-Петербург из Праги. Одеты они были скромно и вели себя так, чтобы не привлекать излишнего внимания.
По свидетельству очевидцев, пара зашла в один из магазинов, приобрела бутылку абсента и так же спокойно покинула зал.
Краткая информация о Ксении Собчак
Имя: Ксения Собчак
Отчество: Анатольевна
День рождения: 05.11.1981
Возраст: 37 лет
Место рождения: Ленинград
Рост: 167 см
Вес: 58 кг
Знак Зодиака: Скорпион
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: ведущая, журналист
Фотографии
Фотографии
А вы осуждаете Собчак за то, что, оставаясь в браке с Виторганом, она путешествует по Европе с другим мужчиной? 6
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Marana Vilnius / 07.03.19 16:11На самом деле мне глубоко фиолетовао, с кем Ксюша проводит своё время. Лишь в очередной раз я задумалась над тем, что институт брака, кажется, себя окончательно изживает. Какой в нём смысл, если можно быть замужем и жить с другим мужчиной. Собчак ведь далеко не одинока в своём таком статусе.
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Таракан / 07.03.19 16:03Насколько же она глупая. Удивляюсь тем людям, которые искренне считают ее умной.
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Никольски / 07.03.19 14:33Зачем, Клео, нам это? Это частная жизнь этих людей Прямо стыдно. Как будто насильно в замочную скважину заставляют подглядывать....
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Strike / 07.03.19 13:49Это сюр, конечно, но представьте на секундочку, что эта девица могла бы руководить страной…