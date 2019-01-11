Татьяна Котова обожгла руки новогодней пиротехникой

Татьяна Котова в аккаунте инстаграм поделилась с подписчиками тем, как прошли ее новогодние праздники. Певица рассказала, что на Новый год она отправилась к своим родителям. В поездку с собой артистка взяла безобидные бенгальские огни, однако во время досмотра ее предупредили, чтобы она их выложила. По словам Татьяны, это был первый звоночек, на который ей следовало бы обратить внимание.

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Позже уже во время празднования Нового года родители достали свечи, напоминающие бенгальские огни. Они были приобретены в специализированном магазине, срок хранения их соответствовал норме, упаковка нарушена не была. Несмотря на это, Татьяна получила травму.

Как рассказала девушка, в каждую руку она взяла по две свечи, а когда их подожгли, содержимое стало капать ей на пальцы и ладони, больно обжигая кожу. В итоге, обе кисти оказались травмированы, местами кожа на них полопалась. Все последующие выходные певица провела на больничном, занимаясь лечением и восстановлением изувеченных рук.

Подписчикам она наглядно продемонстрировала, какими именно огнями обожглась, и предостерегла всех не приобретать, пусть даже и безобидную на первый взгляд, пиротехнику.