Татьяна Котова обожгла руки новогодней пиротехникой
0 0
Татьяна Котова в аккаунте инстаграм поделилась с подписчиками тем, как прошли ее новогодние праздники. Певица рассказала, что на Новый год она отправилась к своим родителям. В поездку с собой артистка взяла безобидные бенгальские огни, однако во время досмотра ее предупредили, чтобы она их выложила. По словам Татьяны, это был первый звоночек, на который ей следовало бы обратить внимание.
Позже уже во время празднования Нового года родители достали свечи, напоминающие бенгальские огни. Они были приобретены в специализированном магазине, срок хранения их соответствовал норме, упаковка нарушена не была. Несмотря на это, Татьяна получила травму.
Как рассказала девушка, в каждую руку она взяла по две свечи, а когда их подожгли, содержимое стало капать ей на пальцы и ладони, больно обжигая кожу. В итоге, обе кисти оказались травмированы, местами кожа на них полопалась. Все последующие выходные певица провела на больничном, занимаясь лечением и восстановлением изувеченных рук.
Осторожно горим🔥 Этот пост не самый красивый и приятный и уж точно не для слабонервных. Многие видели в #stories как мне было мучительно больно 1 января и причиной тому некачественная пиротехника 🧨 Впереди ещё столько новогодних праздников, что я просто обязана напомнить всем нам про меры предосторожности: 🎇Выбирать настоящие бенгальские огни, в нашем случае была цветопламенная свеча ( на видео видно как выглядит упаковка ) Эта свеча загорелась и мгновенно сгорела до основания. А я держала 4 штуки в обоих руках. 🎇 Соответственно держим по одной штучке в руке, ни в коем случае не сразу все вместе. 🎇 Зажигать только в перчатках, как бы смешно это не было (но лучше так, чем то, что случилось со мной 👉🏻 листай карусель) 🎇 Не забываем о самом элементарном - держим огни у самого основания. 🎇 Ещё оказалось, что важно замечать знаки и прислушиваться к себе: я положила в чемодан бенгальские огни, а мне на досмотре при вылете сказали их убрать даже из багажа, нельзя провозить-это был первый звоночек, но моя интуиция проспала. У родителей оказались другие опасные огни, которые испортили нам весь праздник, несмотря на доступность в покупке и хороший срок годности 🤨 . Берегите себя и деток ! 🥳 Ну а я думаю вообще никогда не буду держать больше в руках подобные штуки, теперь мои планы на Новый год изменились... #бенгальскиеогни #пиротехника
Подписчикам она наглядно продемонстрировала, какими именно огнями обожглась, и предостерегла всех не приобретать, пусть даже и безобидную на первый взгляд, пиротехнику.
Краткая информация о Татьяне Котовой
Имя: Татьяна Котова
Отчество: Николаевна
День рождения: 03.09.1985
Возраст: 33 года
Место рождения: пос. Шолоховский, Ростовская область
Рост: 175 см
Вес: 58 кг
Знак Зодиака: Дева
Восточный гороскоп: Бык
Деятельность: певица, модель, актриса
Фотографии
Фотографии
А вы согласны с мнением Татьяны? 3
-
Юнона / 11.01.19 13:52Никто и ни от чего не застрахован. Приобретая любую вещь: от хлопушек до салютов, человек должен понимать, какому риску он подвергает себя, других людей и детей.
-
Lisova / 11.01.19 13:26Хорошо, что показала, чем именно руки обожгла. Буду знать.
-
Рамаяна / 11.01.19 12:49Ай-яй-яй, что творится с ее руками! Желаю скорейшего выздоровления.