В Москве открылся 52-й фестиваль японского кино

На открытии показали фильм с Александром Домогаровым в главной роли.

В начале недели в Цифровом деловом пространстве состоялась торжественная церемония открытия 52-го фестиваля японского кино в Москве. Гостям показали историческую мелодраму «В плену у сакуры» режиссера Масаки Иноуэ, главную мужскую роль в фильме сыграл российский актер Александр Домогаров.

Действие фильма разворачивается во время Русско-японской войны. По сюжету, пленный российский офицер Александр Сорокин (Александр Домогаров) влюбляется в японскую сестру милосердия Юи.

Фильм представили участники съемочной группы, в том числе снимавшиеся в фильме российские актеры Родион Галюченко, Александр Домогаров и японская актриса Хана Эбисэ.

Партнером фестиваля в этом году стал бренд японских ресторанов «Тануки», который предоставил еду и напитки для гостей открытия.

Перед показом поклонники японского кино продегустировали классические суши с лососем, креветкой, угрем и красной икрой, шашлычки с гребешками, лососем и креветками, а также хиты «Тануки», среди которых роллы «Филадельфия унаги», «Аригато роллл», «Дракон», «Калифорния» и другие.

«Уже четырнадцать лет мы знакомим гостей ресторанов «Тануки» с японской гастрономической культурой и за это время стали прочно ассоциироваться с ней. Поэтому для нас большая честь быть партнером 52-го Фестиваля японского кино, особенно в год Японии в России. Благодаря нашему партнерству поклонники японского кинематографа смогут дополнить свои впечатления еще одним — гастрономическим — измерением», — комментирует Татьяна Рахманова, генеральный директор компании мастер-франчайзи «Тануки» в России.