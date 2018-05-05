Ксения Дели ждет первенца от миллиардера

В свое время она снималась в клипах Кэлвина Хариса и Джастина Бибера. Модель из Молдовы Ксения Дели сделала великолепную карьеру и позировала для обложки Playboy в компании Бруно Марса. А теперь в жизни девушки наступает новый этап.

Публикация от Xenia Deli (@xeniadeli) 3 Май 2018 в 9:20 PDT

На днях 28-летняя Ксения опубликовала в соцсетях снимок, на котором запечатлена в ярко-желтом купальнике. И акцент на снимке - на округлившийся живот. «Благословение», - подписала модель снимок.

Поклонники за девушку очень рады: «Наконец-то решились! Давно пора!», «Вы прекрасная пара, желаю, чтобы беременность и роды прошли легко и без проблем», «Ксю молодец, плодотворно поработал твой муж, видимо, в конце прошлого года».

Напомним, в 2016 году Ксения сочеталась браком с египетским миллиардером, президентом группы Amiral Осамой Фати Рабах аль-Шарифом. Свадьба прошла на греческом острове Санторини и стала одной из самых обсуждаемых в прессе - жених не поскупился и потратил на торжество около миллиона евро.

Публикация от Xenia Deli (@xeniadeli) 31 Дек 2016 в 4:45 PST

Осама старше жены на 36 лет, но разница в возрасте супругов совершенно не смущает. По мнению некоторых приятелей пары, рядом с молодой и красивой женой миллиардер стал выглядеть не только моложе, но и элегантнее.

Ранее мы писали:

Свадьба менеджера «Лукойла» с моделью спровоцировала скандал. 18-летняя модель Лиза Адаменко, как сообщается, встречалась с 55-летним Ивановым на протяжении нескольких лет.

Богатый муж: мечта и реальность. Есть два испытания счастливого брака - богатство и бедность