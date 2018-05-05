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Ксения Дели ждет первенца от миллиардера


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Ксения Дели ждет первенца от миллиардера

В свое время она снималась в клипах Кэлвина Хариса и Джастина Бибера. Модель из Молдовы Ксения Дели сделала великолепную карьеру и позировала для обложки Playboy в компании Бруно Марса. А теперь в жизни девушки наступает новый этап.

На днях 28-летняя Ксения опубликовала в соцсетях снимок, на котором запечатлена в ярко-желтом купальнике. И акцент на снимке - на округлившийся живот. «Благословение», - подписала модель снимок.

Поклонники за девушку очень рады: «Наконец-то решились! Давно пора!», «Вы прекрасная пара, желаю, чтобы беременность и роды прошли легко и без проблем», «Ксю молодец, плодотворно поработал твой муж, видимо, в конце прошлого года».

Напомним, в 2016 году Ксения сочеталась браком с египетским миллиардером, президентом группы Amiral Осамой Фати Рабах аль-Шарифом. Свадьба прошла на греческом острове Санторини и стала одной из самых обсуждаемых в прессе - жених не поскупился и потратил на торжество около миллиона евро.

Осама старше жены на 36 лет, но разница в возрасте супругов совершенно не смущает. По мнению некоторых приятелей пары, рядом с молодой и красивой женой миллиардер стал выглядеть не только моложе, но и элегантнее.

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0 Не нравится 1 Нравится 05.05.2018 Теги: Ксения Дели

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