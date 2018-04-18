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Сына Жанны Фриске лишают наследства


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Более года длилась судебная тяжба между Русфондом и наследниками покойной Жанны Фриске. Согласно заявления представителей благотворительной организации, родные не представили отчета о расходовании средств на сумму более 21 миллиона рублей, в свое время собранных на лечение артистки. Теперь имущество наследников, в числе которых родители певицы и сын Платон, уйдет с молотка.

В марте Истринский городской суд Московской области рассмотрел вопрос «о взыскании принадлежащей супругам Фриске доли земельного участка в деревне Крюково Истринского района и расположенного на нем жилого дома».

Дом, по некоторым данным, был приобретен Дмитрием Шепелевым и Жанной еще при жизни певицы. Как говорили юристы представляющие интересы семьи Фриске «голубая мечта Шепелева - поселиться с Платоном в загородном доме в Истринском районе Подмосковья, но мы собираемся вмешаться».

Но Русфонд опередил Фриске. Как сообщается, в скором будущем особняк будет выставлен на торги. «Эксперты оценят стоимость, и дальше арестованное судом имущество выставят на официальные торги. Кто за лот больше денег отдаст, тот и заберет. Принять участие в торгах может любой желающий. Очень жаль... Я уверен, что Владимир Борисович не присвоил деньги Русфонда. Просто в той обстановке, когда умирает ребенок, пусть и взрослый, не до сбора бумажек и счетов», - пояснил «Комсомольской правде» адвокат Александр Карабанов, в прошлом представлявший Владимира Фриске.

Юрист добавил, что если стоимость дома не покроет задолженность, то «следующим этапом будет квартира (Жанна также была владелицей квартиры в Пресненском районе Москвы).

Ранее мы писали:

Владимир Фриске отчитался о тратах на лечение дочери. Мужчина подчеркнул, что помощи семья артистки не просила.

Мать Фриске не хочет вспоминать о Шепелеве. Дама недолюбливает отца своего внука.​

Дмитрий Шепелев написал книгу о Жанне Фриске. В ней телеведущий откровенно рассказал свою историю любви и борьбы с болезнью жены.  



1 Не нравится 0 Нравится 18.04.2018 Теги: фриске

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