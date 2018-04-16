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Кончита Вурст о положительном ВИЧ-статусе


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В Instagram звезды «Евровидения-2014» Кончиты Вурст (Conchita Wurst) появилось несколько шокирующее сообщение. Томас Нойвирт (Tom Neuwirth) выступающий в образе «бородатой леди» и под псевдонимом Кончита сообщил о том, что у него положительный ВИЧ-статус.

Как написал накануне Томас, ему было сложно принять решение сделать публичное решение, но фактически у него нет выбора. «Настал тот день, когда пришло время избавиться от дамоклова меча, тяготевшего надо мной всю жизнь: я много лет обладаю положительным ВИЧ-статусом. Для общества это не имеет никакого значения, но мой бывший друг угрожает, что расскажет об этом общественности. Я никому не дам права в будущем пугать меня и оказывать таким образом влияние на мою жизнь», - говорится в сообщении артиста.

По словам Нойвирта, диагноз поставлен уме достаточно давно, он проходит лечение и на данный момент серьезных проблем со здоровье не испытывает. «Я не хотел сообщать об этом по нескольким причинам, главные из которых моя семья и мои партнеры. Моей семье диагноз был известен с первых же дней и все меня безоговорочно поддерживали. Также мои друзья давно знают об этом и продолжают непредвзято со мной общаться, что я пожелал бы каждому».

Напомним, выступление Кончиты Вурст и ее победа на «Евровидении» в Копенгагене была одной из громких сенсаций 2014 года.

«Как Кончита я получаю все, что мне нужно — нахожусь в центре внимания, даю интервью, участвую в фотосессиях, - рассказывал исполнитель в интервью британскому The Telegraph. - С другой стороны, есть и Том, но он скромный, скучный мальчик. Иногда я люблю быть застенчивым, когда остаюсь наедине с собой. Но я буду Кончитой до тех пор, пока это весело. В день, когда я превращусь в старого гадкого трансвестита, я пойму, что пора уходить».

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0 Не нравится 0 Нравится 16.04.2018 Теги: Кончита Вурст

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