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Навка зарабатывает в разы больше мужа


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Возможна ли гармония в паре, если жена зарабатывает намного больше мужа? Вполне, что доказывают личным примером Татьяна Навка и Дмитрий Песков. Как выяснилось, за прошлый год фигуристка заработала гораздо больше мужа. Более чем на 100 миллионов.

На сайте Кремля появилась официальная информация об имуществе, доходах и расходах главы государства, работников Администрации Президента и членов их семей. Как выяснилось, за год общий доход Татьяна Навка составил более 200 миллионов рублей. В то время как доход супруга звезды, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова составил чуть более 14 миллионов рублей.

Как напоминают СМИ, в прошлом году Навка представила авторский мюзикл «Руслан и Людмила», кроме того Татьяна выступает в качестве лица нескольких модных брендов и соответственно довольно приличную часть заработка спортсменки составляет доход от рекламных контрактов.

13 апреля фигуристка отметила 43-летие. «У меня День Рождения, а я работаю... И разве это не счастье!!! Спасибо всем коллегам, всем моим прекрасным детишкам, друзьям за поздравления, цветы и вашу любовь ко мне!!!», - писала именинница в Insta.

Кстати, ранее Песков признавался, что из-за плотных графиков он видится с женой не так часто как хотелось бы. «У моей жены график точно такой же, как у меня, особенно сейчас, когда она занималась постановкой своего собственного шоу, спектакля «Руслан и Людмила». И у меня командировки, и у нее разъезды. Когда я ночью прихожу с работы, она уезжает работать, потому что в Москве не так легко найти лед. Это тяжело, не хватает друг друга. Но с другой стороны, так многие живут, практически все, сейчас все много работают».

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Татьяна Навка редко видится с мужем. Супруги стараются встречаться хотя бы раз в неделю. 



0 Не нравится 0 Нравится 14.04.2018 Теги: татьяна навка

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