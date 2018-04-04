Волочкова подурачилась с казахским поэтом

Анастасия Волочкова теперь не тратит время на препирания с хейтерами в соцсетях. На днях балерина отправилась на отдых в Таиланд и почти сразу нашла себе приятную и интересную компания. Накануне балерина опубликовала в Insta несколько совместных снимков с Хакимом Булибековым - известным поэтом и сценаристом из Казахстана. Разумеется, без фирменного шпагата не обошлось.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 2 Апр 2018 в 11:04 PDT

Для начала Анастасия опубликовала снимок с 65-летним Булибековым в кафе. «В гостях у замечательных людей. Поэт Хаким Булибеков», - написала звезда. Через некоторое время появились фотографии, на которых Анастасия позирует у пальмы в шпагате, а поэт в одних шортах разводит руками. «И серьёзные талантливые люди могут дурачиться! Радоваться жизни — это такая свобода и роскошь!» - сообщила артистка.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 3 Апр 2018 в 12:00 PDT

Возможность комментирования постов в Insta Волочкова отключила, но после публикации снимков в различных изданиях на балерину все же обрушилась лавина язвительных замечаний: «Шпагат всегда, шпагат везде, до дней последних донца! Шпагат, и никаких гвоздей - вот лозунг Насти-Солнца!», «Он (Булибеков) после этого напишет хоть одно стихотворение о небе и звездах? Муза к нему еще придет?», «Волочкова, побойся бога! В следующий раз хоть трусы нормальные надень. ПенсионЭр все таки. Никакого уважения!», «Эти трусы уже были в других шпагатах. Фартовые трусы , без них ноги не держатся вертикально».

Некоторые также заметили, что в Таиланд Анастасия отправилась без своего бойфренда Михаила Логинова. Хотя всего несколько недель назад балерина намекала на свадьбу: «Хотела бы свадьбу в Париже, в католическом храме. Представляю себя невестой со шлейфом 25-метровым, чтобы ангелочки его несли… Семь свадебных платьев сменю!»

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