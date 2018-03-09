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Милявская разозлилась на Лободу


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Певица Лолита Милявская, похоже, провела праздник не в самом прекрасном настроении. На днях до артистки дошли сплетни о беременности Светланы Лободы от Тилля Линдеманна, фронтмена Rammstein. И Лолита даже слегка расстроилась.

Летом прошлого года Линдеманн стал главной звездой среди российских знаменитостей на фестивале «Жара» в Баку. Совместные фото с солистом Rammstein появились в Insta многих исполнителей, но больше всего повезло Лолите - она опубликовала видео, где видно, как Линдеманн ее довольно крепко целует. Но после того, как появились сплетни о том, что Лобода беременна от Тилля, Лолита приуныла.

«Стою, смотрю на банку с черной икрой и думаю: мне уже икра не нужна, мне она не поможет. Метать икру не мне, — написала недавно артистка в соцсетях. — Света Лобода, ты же моя подруга. А вот скажи мне, а почему я узнала про то, что ты уже на седьмом месяце, да еще от любимого всеми мужика — от Тилля! — только из желтой прессы?! Ты меня прости, но, видимо, икру придется съесть мне — не забеременею, но хотя бы белок будет в норме».

Напомним, сама Светлана предпочитает не комментировать сплетни об интересном положении, но на различных мероприятиях появляется в достаточно просторных нарядах.

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0 Не нравится 0 Нравится 09.03.2018 Теги: Светлана Лобода

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