Боня вернулась в Монако
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Накануне в Монте-Карло состоялась церемония вручения премии самым лучшим спортсменам Laureus World Sports Awards. На церемонии присутствовали известные спортсмены, ведущим выступил актер Бенедикт Камбербэтч (Benedict Cumberbatch), а с речью выступил князь Монако. Не обошлось и без российских гостей. На церемонии блеснула модель Виктория Боня.
В прошлом году после разрыва с Алексом Смерфитом Виктория переехала из Монако в Лос-Анджелес. Однако девушка старается не пропускать масштабные звездные мероприятия в княжестве. Накануне Боня отправилась на церемонию вручения Laureus World Sports Awards - на других посмотреть и себя показать.
«Сегодня проходило награждение легенд спорта #IWCLaureus в Монако. Все легенды спорта были собраны здесь для вручения премий! Дресс-код предполагал смокинг со спортивной обувью для мужчин... Это было очень стильно», - написала Боня в Insta и предложила подписчикам оценить платье, в котором она блеснула на мероприятии.
Как обычно, мнения разошлись: «Прошлый век - твое платье», «Крутое платье, красивая Боня», «С этими сапогами весь вид платья потерян. Смотришь только на эти сапоги не к месту. Провал, уж извините».
А как вам образ Виктории?
Ранее мы писали:Виктория Боня растрогана поддержкой поклонников. Звезда официально заявила о разрыве.
Викторию Боню назвали «слишком старой». Провокационное фото звезды ошеломило поклонников.Кушанашвили прокомментировал разрыв Бони. По мнению шоумена, звезду не хватило на семью.
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Обсуждение 6
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01.03.18 03:13
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КосмополитВыглядит дорого, видно что из экс ссср, но смотрится хорошо даже с такими вызывающими сапогами. Зачет.
01.03.18 00:18
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ПрелестьПрекрасно
28.02.18 22:38
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NardelУ платья красивый верх, а вот низ и длина не очень, смотрелось бы лучше с бОльшей длиной и лодочками на шпильке или босоножками с тонким ремешком на щиколотке. Сумочка нормальная, мейк ап ярковат, губы можно было сделать бледнее и образ был бы изящней. Ощущение не до конца продуманного образа
28.02.18 20:17
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Mama MiaБоже мой, как будто идет в ресторан в 90-ые годы, к дружкам бандюганам...ну хоть бы ей её кто объяснил, что нельзя идти на такие мероприятия в платье, из под которого просвечиваются сделанные си..ки и надевать батфорты как у русской Наташи ))))))))
28.02.18 18:29
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Клон БакуДешёвка .
28.02.18 17:49