Боня вернулась в Монако

Накануне в Монте-Карло состоялась церемония вручения премии самым лучшим спортсменам Laureus World Sports Awards. На церемонии присутствовали известные спортсмены, ведущим выступил актер Бенедикт Камбербэтч (Benedict Cumberbatch), а с речью выступил князь Монако. Не обошлось и без российских гостей. На церемонии блеснула модель Виктория Боня.

Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya) Фев 27, 2018 в 5:15 PST

В прошлом году после разрыва с Алексом Смерфитом Виктория переехала из Монако в Лос-Анджелес. Однако девушка старается не пропускать масштабные звездные мероприятия в княжестве. Накануне Боня отправилась на церемонию вручения Laureus World Sports Awards - на других посмотреть и себя показать.

«Сегодня проходило награждение легенд спорта #IWCLaureus в Монако. Все легенды спорта были собраны здесь для вручения премий! Дресс-код предполагал смокинг со спортивной обувью для мужчин... Это было очень стильно», - написала Боня в Insta и предложила подписчикам оценить платье, в котором она блеснула на мероприятии.

Как обычно, мнения разошлись: «Прошлый век - твое платье», «Крутое платье, красивая Боня», «С этими сапогами весь вид платья потерян. Смотришь только на эти сапоги не к месту. Провал, уж извините».

А как вам образ Виктории?

Ранее мы писали:

Викторию Боню назвали «слишком старой». Провокационное фото звезды ошеломило поклонников.