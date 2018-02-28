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Боня вернулась в Монако


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Накануне в Монте-Карло состоялась церемония вручения премии самым лучшим спортсменам Laureus World Sports Awards. На церемонии присутствовали известные спортсмены, ведущим выступил актер Бенедикт Камбербэтч (Benedict Cumberbatch), а с речью выступил князь Монако. Не обошлось и без российских гостей. На церемонии блеснула модель Виктория Боня.

В прошлом году после разрыва с Алексом Смерфитом Виктория переехала из Монако в Лос-Анджелес. Однако девушка старается не пропускать масштабные звездные мероприятия в княжестве. Накануне Боня отправилась на церемонию вручения Laureus World Sports Awards - на других посмотреть и себя показать.

«Сегодня проходило награждение легенд спорта #IWCLaureus в Монако. Все легенды спорта были собраны здесь для вручения премий! Дресс-код предполагал смокинг со спортивной обувью для мужчин... Это было очень стильно», - написала Боня в Insta и предложила подписчикам оценить платье, в котором она блеснула на мероприятии.

Как обычно, мнения разошлись: «Прошлый век - твое платье», «Крутое платье, красивая Боня», «С этими сапогами весь вид платья потерян. Смотришь только на эти сапоги не к месту. Провал, уж извините».

А как вам образ Виктории?

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0 Не нравится 0 Нравится 28.02.2018 Теги: виктория боня

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