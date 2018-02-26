Мадонна озаботилась звездным будущим своих детей

Мадонна (Madonna), мать шестерых детей, по слухам, работает над тем, чтобы обеспечить своим детям звездное будущее. Певица так любит наследников, что готова использовать все свои возможности и влияние, дабы обеспечить им восхитительную карьеру.

Публикация от Madonna (@madonna) Фев 22, 2018 в 9:14 PST

Мадонна перевезла свою семью в Лиссабон прошлым летом, чтобы ее сын Дэвид смог учиться в молодежной академии Benfica и играть в футбол. Старшая дочь Лурдес, согласно источнику, близкому к звезде, хочет стать профессиональной танцовщицей, также девушка изучает пение и сценическое мастерство в университете.

Сын Рокко, как утверждается, является превосходным художником, мечтающим показать свои работы на выставке, и Мадонна уже устанавливает для него контакты с лондонским миром искусства. И только удочеренная Мерси разделяет с Мадонной страсть к музыке, считая при этом своим идолом Канье Уэста и отдавая предпочтение рэпу.

Как пишет издание Daily Mail, сама Мадонна тоже не сидит на месте, певица готовится выпустить новые песни, она уже два месяца работает в студии и намерена представить поклонникам новые композиции ближе к концу этого года.

