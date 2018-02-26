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Мадонна озаботилась звездным будущим своих детей


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Мадонна (Madonna), мать шестерых детей, по слухам, работает над тем, чтобы обеспечить своим детям звездное будущее. Певица так любит наследников, что готова использовать все свои возможности и влияние, дабы обеспечить им восхитительную карьеру.

 
 

Публикация от Madonna (@madonna)

Мадонна перевезла свою семью в Лиссабон прошлым летом, чтобы ее сын Дэвид смог учиться в молодежной академии Benfica и играть в футбол. Старшая дочь Лурдес, согласно источнику, близкому к звезде, хочет стать профессиональной танцовщицей, также девушка изучает пение и сценическое мастерство в университете.

Сын Рокко, как утверждается, является превосходным художником, мечтающим показать свои работы на выставке, и Мадонна уже устанавливает для него контакты с лондонским миром искусства. И только удочеренная Мерси разделяет с Мадонной страсть к музыке, считая при этом своим идолом Канье Уэста и отдавая предпочтение рэпу.

Как пишет издание Daily Mail, сама Мадонна тоже не сидит на месте, певица готовится выпустить новые песни, она уже два месяца работает в студии и намерена представить поклонникам новые композиции ближе к концу этого года.
 



0 Не нравится 0 Нравится 26.02.2018 Теги: Мадонна

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