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Питта и Джоли объединило французское вино


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Анджелина Джоли (Angelina Jolie) и Брэд Питт (Brad Pitt) расстались в прошлом году и сейчас решают вопрос о совместной опеке над детьми. Но при этом звезды также решили не делить французское поместье Шато Мираваль. Похоже, у актеров осталось немало общего.

Именно в Шато Мираваль Джоли и Питт сочетались браком в августе 2014 года. Год назад появились сообщения о планах пары продать французское поместье, в котором производится розе Miraval. Однако в окружении звезд сообщили, что бывшие супруги решили оставить поместье в качестве «инвестиции для детей».

Как уточняется, на этой неделе будет представлена новая коллекция вин Miraval - и на бутылках все еще значатся имена Анджелины и Питта.

Между прочим, сам Питт несколько лет назад говорил о том, что производство вина стало осуществлением его мечты. «Нас охватила страсть к этому месту, которое дает возможность делать свое вино, выращивать свои продукты питания, где творческие люди могут собираться и обмениваться идеями», - говорил актер в интервью Wine Spectator. В прошлом году Брэд признался, что слишком увлекся алкоголем и был вынужден пройти курс реабилитации.

Ранее мы писали:

Джоли с любовью вспоминает Питта. У пары было немало прекрасных моментов.

Питт рассказал, как держится после разрыва. Брэд уверяет, что не склонен к драматизму.

Питт заподозрил Джоли в неадекватности. Брэд ведет серьезную борьбу за детей.

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 22.02.2018 Теги: Анджелина Джоли

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