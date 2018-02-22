Питта и Джоли объединило французское вино

Анджелина Джоли (Angelina Jolie) и Брэд Питт (Brad Pitt) расстались в прошлом году и сейчас решают вопрос о совместной опеке над детьми. Но при этом звезды также решили не делить французское поместье Шато Мираваль. Похоже, у актеров осталось немало общего.

Именно в Шато Мираваль Джоли и Питт сочетались браком в августе 2014 года. Год назад появились сообщения о планах пары продать французское поместье, в котором производится розе Miraval. Однако в окружении звезд сообщили, что бывшие супруги решили оставить поместье в качестве «инвестиции для детей».

Как уточняется, на этой неделе будет представлена новая коллекция вин Miraval - и на бутылках все еще значатся имена Анджелины и Питта.

Между прочим, сам Питт несколько лет назад говорил о том, что производство вина стало осуществлением его мечты. «Нас охватила страсть к этому месту, которое дает возможность делать свое вино, выращивать свои продукты питания, где творческие люди могут собираться и обмениваться идеями», - говорил актер в интервью Wine Spectator. В прошлом году Брэд признался, что слишком увлекся алкоголем и был вынужден пройти курс реабилитации.

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Источник фото: Globallookpress.com