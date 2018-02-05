Штурм похвасталась олигархом

Наталья Штурм медленно, но верно завоевывает репутацию популярного блогера и звезды хайпа. В прошлом году артистка устроила шум, опубликовав свои откровенные снимки. Теперь Наталья довела хейтеров чуть ли не до инфаркта, опубликовав совместное фото с неким мужчиной, которого называет «олигархом».

Публикация от Natalia Shturm (@nataliashturm) Фев 3, 2018 at 6:03 PST

Вчера Штурм опубликовала почти что семейный снимок. «Компания увеличилась на одного классного, любознательного парня. Теперь нас трое! Двое взрослых мужчин (олигарх N и мой сын), да я, любящая умных людей и содержательные беседы», - сообщила артистка.

В комментариях началась буря. Особо внимательные обратили внимание на своеобразный маникюр Натальи, язвительно заметив: «Это не ноготочки, это пипец», «Ну заживешь теперь, может, денег на салон красоты хоть даст, ногти пойдешь нормальные сделаешь».

Штурм парировала с юмором: «Он меня за ногти полюбил. Каждый пальчик - разный маникюр! Фетиш».

Публикация от Natalia Shturm (@nataliashturm) Янв 26, 2018 at 5:26 PST

Кстати, на днях артистка пожаловалась, что некоторые издания увеличивают ей возраст. «Мне - 51 год. День рождения у меня 28 июня 1966 года. Но вспоминаю я об этом, лишь когда напоминает дорогая пресса. А вообще запомните - у меня нет возраста. Его просто не существует. Я даже не знаю, к чему его применить - яйцеклетку заморозить? Да вроде двоих разнополых деток мне достаточно. Сесть за мемуары - но я пока все, что хотела, написала. Ругать молодежь? Но именно с молодежью мне интересно и весело. Сейчас самое лучшее время в моей жизни - я имею право говорить, выражать свое мнение, обосновывать и спорить, выслушивать, делать выводы, отсекать лишнее и говорить "нет". Это дорогого стоит».

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