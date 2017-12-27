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Фриске снова жалуются на Шепелева


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Семья Фриске все еще ведет борьбу за право общения с сыном покойной Жанны Фриске Платоном. 4-летний мальчик живет с отцом Дмитрием Шепелевым и, согласно решению суда, может общаться с родными со стороны матери раз в месяц. Однако после недавней встречи матери Жанны с внуком у женщины осталось самое неприятное чувство.

По словам юристов Фриске, предпоследняя встреча бабушки и дедушки с Платоном состоялась в сентябре. Затем Шепелев откладывал встречи под предлогом болезни мальчика, в декабре Фриске все же удалось настоять на своем. На встречу с мальчиком приехала только бабушка, как уточняется, Владимир Фриске на тот момент находился в больнице.

«Платон встал и зажался, словно был напуган, - рассказал «КП» один из юристов Фриске. - Когда бабушка приблизилась к внуку, он посмотрел на нее безучастно. Не сказал ни слова приветствия - показалось, что Платон вообще не понял, кто к нему подошел. Когда она обратилась к нему с ласковыми словами, протянув игрушку, мальчик отвернулся. Подарок не взял. Общения с ребенком не получилось. Платон вел себя напряженно - ни слова, ни полслова. Было понятно, что он просто не узнал родную бабушку. Это, конечно, не могло не ранить Ольгу Борисовну».

По словам юриста, в ближайшее время планируется подать жалобу на Шепелева и потребовать увеличить количество встреч с ребенком.

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Мать Фриске не хочет вспоминать о Шепелеве. Дама недолюбливает отца своего внука.​



0 Не нравится 0 Нравится 27.12.2017 Теги: фриске

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