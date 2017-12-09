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Егор Кончаловский рассказал о состоянии сестры


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Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая тяжело переживали беду, случившуюся с дочерью Марией. Четыре года назад семья попала в аварию, в которой девочка получила серьезные травмы. Звездные супруги предпочитают не обсуждать состояние Марии. Но Егор Кончаловский решил поделиться информацией.

Егор Кончаловский принял участие в съемках программы «Судьба человека». В ходе беседы с Борисом Корчевниковым режиссер сообщил о том, что Мария Кончаловская сейчас находится в России и курс реабилитации продолжается.

«Я после этой трагической аварии виделся с ней всего один раз. Сейчас она, слава богу, находится в России. Французы хотели ее отключать от аппаратов жизнеобеспечения, сказали, что все бессмысленно. Ее перевезли в Россию, и кризис удалось преодолеть. Конечно, это будет долгая и тяжелая реабилитация, чем она закончится - неизвестно. Дай бог, чтобы все пошло по наилучшему сценарию».

Как известно, Мария была госпитализирована в тяжелом состоянии в одну из клиник Марселя после ДТП, которое произошло в октябре 2013 года. В момент аварии за рулем находился сам Кончаловский. Он не справился с управлением, и машину выбросило на встречную полосу, по которой двигался еще один автомобиль.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 09.12.2017 Теги: егор кончаловский

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