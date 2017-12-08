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Ирина Шейк посоветовала книгу на ночь


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Ирина Шейк взбудоражила поклонников. В Insta звезды появился эффектный снимок, на котором она запечатлена обнаженной, с роскошным фотоальбомом на груди. Публика в восторге.

«Чтение на ночь», - гласит подпись к снимку. На Ирине новый фотоальбом известного фотодуэта Мерт и Маркус. Подписчики не скупятся на лайки (более 200 тысяч менее чем за 10 часов с момента публикации) и комплименты: «Шикарна!», «Великолепно. Даже слишком великолепно!», «Женщина мечты!»

Напомним, весной Шейк родила первенца, дочь Лею. Модель довольно быстро восстановилась после родов и сейчас регулярно появляется на различных модных мероприятиях. Ранее звезда заметила, что даже не думала о том, что после родов станет менее сексуальной.

«Сексуальность женщины совершенно не зависит от того, надели вы каблуки и пуш-ап или нет, - рассуждала Ирина в одном из интервью. - Сексуальность - это внутренняя гармония, которая отвечает за то, случится ли магия. И если гармонии нет, это очень чувствуется. Постарайтесь сначала понравиться самой себе, а не мужчине - как только выстроите идеальные отношения с собой, он будет ваш».

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0 Не нравится 0 Нравится 08.12.2017 Теги: Ирина Шейк

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