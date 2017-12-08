Ирина Шейк посоветовала книгу на ночь
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Ирина Шейк взбудоражила поклонников. В Insta звезды появился эффектный снимок, на котором она запечатлена обнаженной, с роскошным фотоальбомом на груди. Публика в восторге.
«Чтение на ночь», - гласит подпись к снимку. На Ирине новый фотоальбом известного фотодуэта Мерт и Маркус. Подписчики не скупятся на лайки (более 200 тысяч менее чем за 10 часов с момента публикации) и комплименты: «Шикарна!», «Великолепно. Даже слишком великолепно!», «Женщина мечты!»
Напомним, весной Шейк родила первенца, дочь Лею. Модель довольно быстро восстановилась после родов и сейчас регулярно появляется на различных модных мероприятиях. Ранее звезда заметила, что даже не думала о том, что после родов станет менее сексуальной.
«Сексуальность женщины совершенно не зависит от того, надели вы каблуки и пуш-ап или нет, - рассуждала Ирина в одном из интервью. - Сексуальность - это внутренняя гармония, которая отвечает за то, случится ли магия. И если гармонии нет, это очень чувствуется. Постарайтесь сначала понравиться самой себе, а не мужчине - как только выстроите идеальные отношения с собой, он будет ваш».
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Обсуждение 4
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Не так давно здесь же на Клео была фотка той же Ирины , но без фотошопа . На прогулке . И там у Ирины объемы и бёдер и талии и прочего в пару раз больше )))
08.12.17 16:38
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ЕленаНикакого стыда у людей.
08.12.17 15:41
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Просьба к КлеоредакторАм!!)))) Вы когда будете интервьюировать Ирину Шейх уточните у неё, что ей больше по душе, трилогия "Желтухин" от Дины Рубиной или басня "Мартышка и очки" Ивана Андреевича Крылова?
08.12.17 15:28