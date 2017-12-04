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Брэд Питт отметит день рождения с детьми


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День рождения Брэда Питта (Brad Pitt) не за горами, и у семьи большие планы на праздники. И один подарок актеру уже приготовлен. Звезда отметит 18 декабря 54-летие в окружении своих детей. И Анджелина Джоли (Angelina Jolie) не против семейного застолья.

Трудно отрицать, что 2017 год был сложным для Брэда Питта. Он привыкал к холостяцкой жизни и впервые приступил к работе с тех пор, как он и Анджелина Джоли расстались. Тем не менее ходят слухи, что конец этого года будет для Брэда великолепным. Звезда готовится к тому, чтобы отпраздновать 54-й день рождения, который будет 18 декабря, в окружении своих детей.

«Брэд не может дождаться своего дня рождения, так как все дети будут с ним, - рассказал близкий к актеру источник HollywoodLife.com. - Мэддокс и Пакс сказали папе, что они приготовят ему особенный ужин, а девочки испекут торт. Многое произошло за этот год, но теперь Брэд уже чувствует себя лучше после тяжелых двенадцати месяцев. Дети значат для него все, и ему ненавистен каждый день, когда он не может быть с ними. Но теперь они видятся все чаще, так как живут поблизости, и он надеется, что сможет возместить потерянное время. В прошлом году он был в подавленном настроении в день рождения, но теперь все должно быть по-другому».

Утверждается, что актер полон энтузиазма и с надеждой смотрит в будущее, что было для него затруднительно после недавних событий. По слухам, в ноябре он не смог быть на дне рождения Пакса, так как этому воспрепятствовала Анджелина.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 04.12.2017 Теги: Брэд Питт Анджелина Джоли

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Обсуждение 1  

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