Джанет Джексон вернулась к экс-бойфренду

Уходящий год стал весьма насыщенным для Джанет Джексон (Janet Jackson). Рождение сына, разрыв с мужем, возвращение на сцену. Разумеется, певице нужна поддержка, и, похоже, она нашла ее в лице бывшего возлюбленного.

Джанет возобновила отношения с продюсером и музыкантом Джермейном Дюпри (Jermaine Dupri). Как сообщил инсайдер E! News, сейчас Джексон и Дюпри «в постоянном контакте» и «снова близки». Как напоминают таблоиды, певица была в романтических отношениях с Дюпри на протяжении семи лет - в 2009 году они расстались.

Сейчас Джанет гастролирует со своим новым турне по городам США, и ее сопровождает 10-месячный сын Исса. Джермейн же старается помогать Джексон, но некоторые приятели артистки полагают, что пока о серьезных отношениях речи быть не может. Возможно, в будущем. А сейчас Джанет слишком занята.

Напомним, в апреле появились официальные сообщения о разводе 51-летней поп-звезды с катарским миллиардером Виссамом Аль Маной (Wissam Al Mana). Сказались культурные различия - Джексон не раз конфликтовала с мужем по поводу своих сценических костюмов и стиля выступлений, а рождение сына Иссы не сплотило супругов, а лишь усилило разногласия.

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Источник фото: Globallookpress.com