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Ксения Собчак отметила день рождения первенца


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Рождение первенца - огромное счастье. И в то же время весьма дорогое удовольствие. Но не для Ксении Собчак. Как подсчитали журналисты, реклама детских товаров в Insta - один из источников неплохого дохода звезды.

18 ноября малышу Платону исполнился год. В честь дня рождения первенца Ксения Собчак опубликовала совместный снимок с сыном и написала: «Самый Лучший День!! 18.11».

Поклонники поспешили с поздравлениями: «Ксюша так прекрасна в роли мамы», «Ксения, это самая лучшая Ваша фотография. От нее веет теплом и любовью. Нет прекраснее женщины, которая держит на руках и смотрит на своего ребенка», «Поздравляем с Днем рождения! Крепкого здоровья, чтобы все у него получалось».

Тем временем журналисты предположили, что незадолго до родов звезда заключила контракт на рекламу с производителями детской мебели и детского питания. Ксения представляла в своем блоге шикарную люльку, коляску, пробиотики для новорожденных и многое другое. По некоторым данным, сейчас стоимость рекламного поста в Insta-блоге Собчак составляет более 400 тысяч рублей.

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0 Не нравится 0 Нравится 20.11.2017 Теги: Ксения Собчак

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